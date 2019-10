Vuoto vahvistaa: Huomenna esiteltävän Pixel 4:n mukana ei kuulokkeita tai edes kuulokeadapteria

Huomenna Googlen on määrä esitellä uusia Pixel-laitteita New Yorkissa, ja tiedämmekin jo tässä vaiheessa, että tulossa on ainakin Pixel 4 -älypuhelimet.Tämän lisäksi tiedämme myös paljon niiden tekniikasta ja ulkonäöstä. Kiitos siitä kuuluu paitsi erilaisille vuodoille niin myös Googlelle itselleen . Vielä näin päivää ennen olemme vastaanottaneet kenties sen viimeisen vuodon, jossa paljastetaan Pixel 4 -puhelimen myyntipakkaus.Myyntipakkauksesta paljastuu itseasiassa muutakin kuin vain kotelon ulkonäkö. Pakkauksen teksteistä nimittäin voi päätellä mitä se pitää sisällään. Ensimmäisenä tekstistä osuu silmään näytön koko, joka on odotetusti 5,7 tuumaa. Lisäksi väriksi mainitaan musta Just Black, joka sekään ei yllätä.Hieman erikoisempaa sen sijaan on, että pakkauksen muu sisältö on varsin karsittua.Jo aiemmin huhut ovat kertoneet, että Google on luopunut tyystin pakkaamasta kuulokkeita uuden Pixelin kaveriksi. Näin todella vaikuttaa olevan, sillä pakkaussisällöstä puuttuvat niin kuulokkeet kuin edes perinteisten kuulokkeiden käyttöön tarvittava USB-adapteri.Yhtiöt ovat monilta osin siirtyneet langattomien kuulokkeiden tarjontaan, ja sellaiset on tietysti Googlellakin myydä asiakkaalle. Perinteisiin nojaten on kuitenkin erikoista, että mukana ei toimiteta lainkaan kuulokkeita.Ehkäpä tämä on kuitenkin oikea suunta, sillä monilla varmasti kuulokkeet ovat jo omasta takaa. Joskin adapterin puuttuminen saattaa olla vielä aikaista, vaikka langattomien kuulokkeiden suosio onkin kasvanut valtaisasti.Mitä mieltä olet, tulisiko pakkakausessa olla kuulokkeet tai ainakin adapteri langattomille kuulokkeille?