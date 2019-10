Kumpi on parempi? Vertailussa Pixel 4 XL ja Galaxy Note10

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Pixel 4 XL

Galaxy Note10 Mitat

160,4 x 75,1 x 8,2 mm

151 x 71,8 x 7,9 mm Paino

193 g

168 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android 10

Android 9 Näyttö

6,3", 19:9, 1440 x 3040, OLED, 90hz

6,3", 19:9, 1080 x 2280, OLED, 60hz RAM

6 Gt

8 Gt Tallennustila

64/128 Gt

256 Gt Kamera

12,2 MP + 16 MP (tele), f/1,7 ja f/2,4, OIS (takana) ja 8 MP, f/2,0 (edessä)

12 + 12 + 16 MP, f/1,5-2,4 + f/2,1 + f/2,2, OIS (takana) ja 10 MP, f/2,2 (edessä) Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus

Sormenjälki näytössä Suoritin

Snapdragon 855

Exynos 9825 Akku

3700 mAh

3500 mAh Vedenkestävyys

IP68, 30min 1,5m

IP68, 30min 1,5m Muuta

Tutkasensori liike ja kasvojentunnistukselle

S Pen, kaksisuuntainen langaton lataus Hinta

? €

n. 919 €

Googlen uutuuspuhelimista suurempi pyrkii kilpailemaan erityisesti markkinoiden puhlettikokoluokan laitteita vastaan. Suurikätisten valittavana Android-leirissä kenties kaksi tärkeintä ovat uusi Pixel 4 XL sekä Samsungin hiljattain esitelty uusi Note10.Molemmat näistä asettuvat suurinpiirtein samaan hintaluokkaan, 900-1000 euroa, joskin Pixelin Suomi-hinta ei ole vielä tiedossa (alkaen $899), ja tarjoavat saman kokoluokan lisäksi paljon muitakin yhtäläisyyksiä. Katsastetaanpa miten ne eroavat toisistaan.Näyttö on kenties se olennaisin ominaisuus näin suuressa laitteessa. Molemmista löytyy 6,3 tuuman OLED-kosketusnäytöt, mutta siihen yhtäläisyydet pitkälti jäävätkin. Pixel 4:ssä resoluutio on suurempi ja se tarjoaa myös 90 hertsin virkistystaajuuden. Googlen mukaan DisplayMaten mukaan kyseessä on markkinoiden paras näyttö, joskin Samsungin näytöstä ei varmasti löydy juuri valitettavaa myöskään.Koon suhteen Galaxy Note10 on selkeästi pienempi, sillä Pixel 4 XL:ssä reunuksia ei ole minimoitu samalla innokkuudella. Molemmat ovat myös IP68-suojattuja vedeltä ja lialta ja tarjoavat samankaltaisen rankenteen käyttäen lasipaneelia takana ja alumiinirunkoa.Suorittimet eroavat toisistaan Suomessa, mutta niiden tehot ovat hyvin samankaltaiset ja sen osalta on vaikea valita voittajaa. RAM-muistia tosin Galaxyssa on enempi, joka saattaa auttaa parempaan moniajoon. Lisäksi Galaxyssä on enemmän tallennustilaa.Kamerat on erittäin mielenkiintoinen osa-alue, sillä Pixelit ovat vihdoin siirtyneet yhdestä takakamerasta nyt kahteen. Galaxyssä on toki vielä kolmaskin sensori, joka tarjoaa laajakulmalinssin. Pixelin ohjelmistollinen kameraosaaminen on kuitenkin markkinoiden huippua, joten se saattaa silti olla hyvin kamerasta kiinnostuneen valinta.Muutenkin ohjelmiston osalta valinta voidaan osoittee Pixelin suuntaan, sillä se saa varmasti nopeammin päivitykset ja uudet Android-ominaisuudet kuin Galaxy – tai oikeastaan mikään muukaan.Akun suhteen Pixel tarjoaa hieman suuremman kapasiteetin, mutta Samsungilla on tarjota nopeampi lataus. Molemmat tukevat langatonta latausta, mutta Samsungilla pystyy langattomasti lataamaan myös toiseen suuntaan esimerkiksi kuulokkeita.Muista ominaisuuksista mainittavan arvoisia ovat Pixelin uusi huippunopea kasvojentunnistus sekä tietysti Galaxy Note10:n mukana tuleva S Pen -kynä.Valitettavasti Pixel 4 XL:n Suomen hinnoista ei ole tässä vaiheessa tietoa, mutta se sijoittunee lähelle Galaxy Note10:n hintaa.Kaikkiaan kilpailu on melko tiukkaa tällä kaksikolla. Näytön suhteen Pixel vie voiton, mutta toisaalta RAM-muistia ja tallennustilaa piisaa Galaxyssä enemmän. Kameroissa valinta voi mennä kumpaan vain suuntaan riippuen arvostaako enemmän laajakulmakameraa vai parempaa ohjelmisto-osaamista.Sama pätee akkuun, joka on suurempi Pixelissä, mutta Galaxyn latausominaisuudet ovat paremmat.Kenties suurin ero syntyy Androidin suhteen. Galaxy Note10:lle ei ole vielä uutta Android 10 -versiota ja jatkossakin Androidin uudet ominaisuudet ja päivitykset saapuvat paremmin Pixel 4 XL:ään. Toisaalta hieman isommalla sijoituksella Galaxy Note10 on mahdollista muuttaa Note10+:ksi, joka tarjoaa perusmallia parempia ominaisuuksia mm. näytön, muistin ja tallennustilan osalta.