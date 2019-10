Testissä Samsung Galaxy Note10: Pienemmän sisaruksen pulmat

Arvostelussa Samsung Galaxy Note10

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Isomman Galaxy Note10 Plussan jälkeen oli erittäin mukavaa siirtyä käyttämään pienempää Galaxy Note10 puhelinta, sillä en ole kaikista suurin suurten puhelimien ystävä. Galaxy Note10:ä on helpompi käsitellä yhdellä kädellä ja se myös sopii paremmin taskuun. Puhelimen koko onkin se suurin syy miksi tästä puhelimesta kannattaa kiinnostua. Note10:n paksuus on sama kuin isomman Note10+:n, mutta muilta mitoilta Note10 on pienempi ja se on myös kevyempi. Vaikka puhelin on pienempi, se sisältää silti saman tehokkaan Exynos 9825 -järjestelmäpiirin. Sisuksista löytyy kuitenkin pieni ero, sillä Galaxy Note10:ssa on 8 gigatavua keskusmuistia, kun isommassa on 12 gigatavua. Omassa käytössä en kuitenkaan huomannut tässä mitään eroa. Tämä ei ole välttämättä pisin Samsung Galaxy Note10 -arvostelu, sillä Galaxy Note10 Plus on käyttökokemukseltaan hyvin samalla tasolla pienemmän laitteen kanssa. Molemmissa puhelimissa on erinomaiset kamerat, loistava suorituskyky, laadukas rakenne ja S Pen. Galaxy Note10+:n arvostelu kannattaa siis lukea. Galaxy Note10 ja Galaxy Note10+ erot Galaxy Note10 on kooltaan pienempi kuin Note10+, joten pienempi sopii paremmin käteen sekä taskuun. Galaxy Note10:n mitat ovat 151.0 mm x 71.8 mm x 7.9 mm ja Plus-version mitat ovat 162,3 x 77,2 x 7,9 mm. Koosta johtuen pienempi Note10 on myös huomattavasti kevyempi laite käsitellä, sillä Note10 on 28 grammaa kevyempi (196 g vs 168 g). Painikkeet löytyvät laitteen vasemmasta kyljestä ja ne on sijoitettu hieman alemmas.

Näytön koko on myös pienempi ja siten myös näytön resoluutio on jätetty Full HD+ -tasolle, kun Note10+:n kohdalla se yltää Quad HD+ -tasolle. Omasta mielestä tämä ei ole suuri ongelma, sillä Note10+:n näyttö on vakiona asetettuna Full HD+ resoluutioon, jota monet tulevat käyttämään. Note10+:n kohdalla resoluution voi laskea myös HD+ -tasolle, jota pienemmän Noten kohdalla ei voi tehdä. Puhelimen pienentynyt koko on tarkoittaa myös pienempää akkua (3500 mAh vs 4300 mAh). Note10:n akun kestossa ei juurikaan ole kehumista, sillä puhelinta joutuu lataamaan vähintään kerran päivässä. Suorituskyvyn osalta Note10:ssa on 8 gigatavua käyttömuistia, kun taas isommassa Notessa on peräti 12 gigatavua. Note10+:n kohdalla tallennustilan määrän voi valita 256 tai 512 gigatavun väliltä ja lisää saa muistikortilla. Galaxy Note10:n kohdalla joutuu tyytymään vain yhteen vaihtoehtoon eli 256 gigatavun tallennustilaan ja Samsung päätti jättää muistikorttipaikan pois pienemmästä mallista. Tallennustilan määrä saattaa vaikuttaa ostopäätökseen, sillä 256 gigatavun saa käytettyä varsin nopeasti 4K-videokuvauksella ja isolla määrällä sovelluksia. Kamerat ovat muuten samat, mutta Note10+:ssa on vielä ToF-kamera (Time of Flight), joten Note10+ tarjoaa hieman paremman reunantunnistuksen kuvissa. Omasta mielestä tämän ToF-kameran puuttuminen ei ole iso miinus.

Tekniset tiedot Rakenne:

Alumiini ja lasi (Gorilla Glass 6)

Näyttö:

6.3”, Dynaaminen AMOLED, Full HD+ (2280 x 1080)

Kamerat:

Pääkamera 12 megapikseliä (Dual Aperture, F1.5/F2.4, optinen kuvanvakain), ultralaajakulma 16 megapikseliä (123 astetta, F2.2), tele 12 megapikseliä (2x optinen zoom, 10x digitaalinen zoom, F2.1), etukamera 10 megapikseliä (F2.2)

Suoritin

Samsung Exynos 9825

Akku:

3500 mAh, 25W pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

RAM:

8 gigatavua

Tallennustila:

256 gigatavua (ei muistikorttipaikkaa)

Käyttöjärjestelmä:

Android 9 Pie + Samsung One UI 1.5

Liitännät:

USB-C, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Muut:

Sormenjälkilukija näytön alla, S Pen, IP68-luokitus, Samsung DeX

Mitat ja paino:

151.0 mm x 71.8 mm x 7.9 mm ja paino 168 grammaa.

Värit:

Aura Glow ja Aura Black

Hinta:

999 euroa Akkukesto Galaxy Note10:ssä on 3500 milliampeeritunnin akku. Omalla kohdalla Note10:n akkukesto on se heikoin lenkki. Varoitus jäljellä olevasta 15 prosentin varauksen ehti ilmestyä ilmoituspalkkiin hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa. 12 tunnin mittaisen ajanjakson aikana akku ehti kulua täydestä tyhjään, josta näytön päälläoloajaksi muodostui vain kolmisen tuntia. Tällä luvulla ei pahemmin kehuskella, vaan laturi tai akkupankki on käytännössä pakollinen varuste pidempien työpäivien ajaksi.

Tunnin mittainen YouTube-video (Full HD) kulutti akkua 8%, kun näytön kirkkaus ja äänenvoimakkuus olivat asetettuna noin 50 prosentin tasolle. Päällä olivat Wifi, Bluetooth, GPS ja synkronointi. Samsungin teknisissä tiedoissa videon toistoajaksi luvataan jopa 17 tuntia, mutta tällä testillä tulos olisi noin 12 tuntia. Pakkauksessa olevalla laturilla saa ladattua puhelimen täyteen hieman yli tunnissa. Puhelinta voi ladata myös langattomasti. Langaton lataus on kuitenkin hieman hitaampaa mallia Note10 Plussaan verratessa. Puhelimessa on myös käänteinen langaton lataus. Muut huomiot Galaxy Note10 Plus -arvostelussa annoin kritiikkiä sen heikosta näytön alla olevasta sormenjälkilukijasta, joka on hidas ja toiminnaltaan epävarma. Note10+:n sormenjälkilukija kärsi ilmeisesti ohjelmiston ongelmista, joita Samsung on nyt saanut paikattua. Tässä pienemmässä laitteessa se toimi huomattavasti luotettavammin ja nopeammin alusta asti, joskin Samsungin animaatiot tekevät avaamisesta hieman hitaan tuntuisen. Samsung Galaxy Note10 on saanut tasaisin väliajoin päivityksiä muun muassa tietoturvaan, joka on erinomainen asia. Tällä hetkellä käyttöjärjestelmäversio on vielä Android 9, mutta päivitys Android 10 -versioon on varmaan tulossa pian. Yhden päivityksen yhteydessä ilmeni kuitenkin bugi, jota ei ole vieläkään korjattu. Always On Displayn tekstit kääntyivät päivityksen jälkeen kyljelleen, joka tekee ominaisuuden käytöstä ärsyttävää.

Yhteenveto Samsung Galaxy Note10 on isoveljensä tapaan erittäin laadukas Android-puhelin. Kamerat kelpaavat kuvaamiseen jokaisessa tilanteessa, näytöstä kelpaa katsella videoita ja suorituskykyä riittää pelaamiseen. Laitteen sisällä on myös S Pen -kynä, jota voi käyttää piirtämiseen tai tietyllä tapaa laitteen hallintaan. Tämän S Pen -kynän ansiosta Note on tarkoitettu tietynlaisille ihmiselle, jotka haluavat ja hyötyvät S Pen -kynän käytöstä esimerkiksi työn parissa. Valitettavasti Note10:n akkukesto ei ole sillä tasolla, että puhelin kestäisi käyttöä koko työpäivän ajan. Omalla kohdalla tämä on isoin miinus puhelimessa. Kuten jo pari kertaa todettua, koko on se isoin syy miksi juuri tästä puhelimesta kannattaa kiinnostua. Puhelimen sisälle on saanut mahtumaan käytännössä kaikki samat ominaisuudet kuin isompaan puhelimeen, jotta se sopisi käytettäväksi yhdellä kädellä. Samsung Galaxy Note10:n hinta on 999 euroaa. Tällä rahalla saa 8 gigatavua käyttömuistia ja 256 gigatavua tallennustilaa (ilman muistikorttipaikkaa), joka on myös ainut vaihtoehto tämän puhelimen kohdalla. Note10+:n voi valita 256 gigatavun (1149 euroa) tai 512 gigatavun (1249 euroa) sisäisellä tallennustilalla ja siinä on myös muistikorttipaikka. Onko Samsung Galaxy Note10 hintansa arvoinen? Sanoisin, että tuhannen euron paketiksi puhelin tarjoaa paljon laadukkaita ominaisuuksia eli vastaus on kyllä. Kaikki on kuitenkin kiinni siitä, että tarvitsetko S Pen -kynää. Samsung Galaxy Note10









Twiittaa



Keskustelut

Lisää keskusteluja