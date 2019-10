OnePlus 6 ja 6T saivat ensimmäisen Android 10 -beetaversion

System

Upgraded to Android 10

Brand new UI design

Enhanced location permissions for privacy

New customization feature in Settings allowing you to choose icon shapes to be displayed in the Quick Settings



Full Screen Gestures

Added inward swipes from the left or right edge of the screen to go back

Added a bottom navigation bar to allow switching left or right for recent apps



Game Space

New Game Space feature now joins all your favorite games in one place for easier access and better gaming experience



Smart display

Intelligent info based on specific times, locations and events for Ambient Display (Settings - Display - Ambient Display - Smart Display)



Message

Now possible to block spam by keywords for Message (Messages - Spam - Settings -Blocking settings)



OnePlus on aloittanut Android 10 -käyttöjärjestelmäversion päivitykset viime vuoden OnePlus 6 ja 6T -laitteilleen. Kyseessä ovat tässä vaiheessa vielä beetapäivitykset, joista ensimmäinen on julkaistu tänään.Kuten päivityksen nimestä, OxygenOS Android 10 Open Beta 1, voi päätellä niin kyseessä on kaikille avoin päivitys, joka kuitenkin on vielä testiasteella. Päivitys tuo mukanaan melkoisesti uudistuksia viime vuoden alkukesästä julkaistulle OnePlus 6:lle sekä sen seuraajalle OnePlus 6T:lle.Tärkeimmät näistä ovat Android 10 ja sen täysin uudistunut käyttöliittymä, paremmat yksityisyysasetukset, täyden näytön eleohjaukset, Game Space -käyttöliittymä laitteen pelien yhteispaikaksi sekä älykäs Smart display -näyttö.On hyvä muistaa, että päivittäminen tehdään omalla vastuulla ja koska kyseessä on beetapäivitys niin se saattaa tuoda mukanaan joitain ongelmia. Mikäli edelleen haluat lisätietoa päivityksestä ja sen toteuttamisesta, niin suuntaa OnePlussan päivityksestä kertovalle sivulle Tässä vielä OnePlussan julkaisema muutosloki: