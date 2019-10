Huawei Watch GT 2 -älykellon myynti alkoi Suomessa

Huawei Watch GT 2 hinta

toisen sukupolven-älykellon myynti on alkanut Suomessa. Valinnan voi tehdä neljästä eri vaihtoehdosta, joista kaksi on naisille suunnattua sirompaa mallia 42 millimetrin kellotaululla. Näiden älykellojen vahvuuksiin lukeutuvat ulkonäkö sekä pitkä akkukesto, jonka mahdollistaa energiatehokas Kirin A1 -piiri.Saataville tulee 8 erilaisesta rannekevaihtoehtoa.Huawei Watch GT 2 -älykello on hinnoiteltu varsin houkuttelevasti, sillä se on 200 euroa edullisempi kuin hiljattain myyntiin tullut Samsung Galaxy Watch Active2 -älykello Hintaansa nähden Watch GT 2 tarjoaakin varsin houkuttelevan paketin. Kellon suorituskyvystä on vastaamassa Kirin A1 -järjestelmäpiiri, jonka avulla akun keston pitäisi yltää loistaviin lukemiin.46 millimetrin mallin luvataan kestävän jopa kahden viikon ajan, kun käytössä on älykäs sykkeenseuranta, ilmoitukset, unenseuranta sekä viikkotasolla enintään 30 minuuttia Bluetooth-puheluita, 30 minuuttia musiikin toistoa ja 90 minuuttia urheilutoimintoja. Vastaavasti 42 millimetrin mallille luvataan jopa viikon akun kesto. Lisäksi kellossa on älykäs virransäästötila, joka parantaa akun kestoa.46 millimetrin mallissa on 1,39 tuuman AMOLED -näyttö, joka on varustettu 454 x 454 pikselin resoluutiolla. Pienemmässä laitteessa on 1,2 tuuman AMOLED -näyttö 390 x 390 pikselillä varustettuna.46 mm koko: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm ja paino 41 grammaa (ilman ranneketta).42 mm koko: 41,8 x 41,8 x 9,4 mm ja paino 29 grammaa (ilman ranneketta).Kellossa on myös panostettu vahvasti hyvinvointiin ja sen seuraamiseen. Kellolla voi seurata sydämen toimintaa ja kello ilmoittaa, jos sydämen syke on yli 100 tai alle 50 lyöntiä minuutissa yhtäjaksoisesti 10 minuutin ajan harjoitustilan ollessa pois päältä. Watch GT 2 sisältää tietenkin sisäänrakennetun sykemittarin ja se osaa myös seurata käyttäjän unta. Watch GT 2 on yhteensopiva jopa 15 eri lajin kanssa.Muita mainitsemisen arvoisia asioita ovat Bluetooth 5.1, vedenkestävyys jopa 50 metriin asti, Bluetooth-puhelut ja jopa 500 kappaleen tallentaminen kelloon.Lisätietoa kellosta saa Huawein tuotesivulta