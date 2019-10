Nyt myös Gmail sai tumman teeman, ainakin osalle käyttäjistä

Google on päivittänyt sähköpostisovellus Gmailin uudella asetuksella. Gmailin Android-sovellus on saanut monien muiden sovellusten tapaan nyt tumman teeman.Google on vihjaillut jo kuukausia tummaa teemaa Androidin Gmail-sovellukseen, mutta nyt se on vihdoin tullut – ainakin osalle käyttäjistä.Sovelluksen Yleisistä asetuksista (General settings) löytyy nyt teemavalinta, jos käytössä on Androidin uusimmassa versiossa. Valitettavasti tässä vaiheessa Android 10 on saatavilla vain kovin rajattuun määrään puhelimia, mutta voisi kuvitella, että tämän jälkeen ominaisuuden saatavuus laajenee pian. PhoneArenan kuvakaappauksien mukaan valinta pitää sisällään vaalean, tumman sekä järjestelmän oletusvärin. Näistä jälkimmäinen valitsee sopivan teeman riippuen onko järjestelmässä käytössä tumma moodi vai ei.Tumma tila tarjoaa paitsi esteettisesti erilaisen elämyksen, niin mahdollistaa silmiä vähemmän pimeässä särkevän käyttöliittymän ja jopa vähentää akun kulutusta laitteilla, joissa on OLED-näyttö, olettaen, että tummassa tilassa käytetään pikimustaa väriä.