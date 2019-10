Kiinan Apple tuli Suomeen - Perusti Tampereelle tutkimusyksikön

Kesällä uutisoitujen tietojen mukaisesti Xiaomi on avannut Tampereelle uuden tutkimus- ja kehitysyksikön. Kiinalaisyhtiö aikoo keskittyä Tampereen yksikössä kamerateknologian kehittämiseen. Xiaomi kuuluu maailman suurimpiin matkapuhelinmerkkeihin.



Xiaomin tutkimus- ja kehitysyksikössä panostetaan erityisesti kamera-algoritmien, koneoppimisen, signaalinkäsittelyn sekä kuva- ja videokäsittelyyn. Yksikkö sijaitsee Hervannassa Tampereen yliopiston teknologiakampuksen läheisyydessä.



Tampereen yliopiston tutkimusosaaminen sekä sieltä valmistuvat opiskelijat lienevät tärkeimmät syyt sijoittua Hervantaan. Tampereen etuna voi myös olla Nokian pitkäaikainen toiminta alueella. Tällä hetkellä Xiaomin Tampereen yksikössä toimii 20 työntekijää, mutta tarkoituksena on palkata jatkuvasti lisää.



"Tutkimus- ja tuotekehitysyksikön perustaminen Tampereelle on tärkeä etappi yrityksemme kansainvälistymisen tiellä. Tulemme vahvistamaan liiketoimintaamme Tampereella ja työskentelemään paikallisten osaajien kanssa, jotta voimme kehittää tuotteitamme erittäin innovatiivisten teknologioiden avulla", sanoo Xiaomin varatoimitusjohtaja Wang Xiang.