Onko tämä bugi vai ominaisuus? iPhonet sulkevat taustalla olevia sovelluksia

iOS 13 -käyttöjärjestelmää on syytetty heti julkaisusta lähtien bugiseksi ohjelmistoksi, vaikka Applen kehityksessä on yritettykin jo parin vuoden ajan panostaa juuri vakauteen ja suorituskykyyn uusien ominaisuuksien kehittämisen kustannuksella. Uusin käyttäjiä laajasti harmittava ongelma on aggressiivinen muistinhallinta, joka sulkee ohjelmia mikäli niistä siirtyy hetkeksi toiseen sovellukseen.



Ohjelman sulkeutuminen sovellusvaihdoksen seurauksena on merkki siitä, että järjestelmällä ei ole käytettävänä tarpeeksi käyttömuistia, joten se joutuu vapauttamaan sitä aktivoituvaa sovellusta varten sulkemalla aiemmin käytössä olleita ohjelmia. iOS:n pitäisi kuitenkin pystyä pitämään ohjelmia käynnissä, vaikka siirtyisit YouTubesta tai sähköpostista kamerasovellukseen. iOS 13 ei kuitenkaan näyttäisi kykenevän tähän, vaan sähköpostiohjelma suljetaan vaihdoksen takia vaikka viestin kirjoittaminen olisi kesken.



Muistin loppuminen ei tunnu olevan raudasta kiinni, sillä uusimmatkin iPhone-mallit käyttäytyvät tällä tavalla. Apple on ehkä vääntänyt muistinhallinnan ruuveja turhan tiukalle varmistaakseen järjestelmälle hyvän suorituskyvyn.





Apple ei ole vielä kommentoinut ongelmaa julkisuudelle.