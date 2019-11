Huawein tilanne helpottuu – Pääsy Googlen Androidiin ehkä palautuu

Yhdysvaltain kauppaministeri on paljastanut , että Yhdysvallat aikoo myöntää maassa toimiville yhtiöille lähiaikoina vapauden tehdä yhteistyötä Huawein kanssa. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että Huaweilla olisi jälleen pääsy Googlen kehittämään Androidiin.Huawei on ollut Yhdysvaltojen mustalla listalla käytännössä toukokuusta lähtien, minkä jälkeen yhdysvaltalaiset yhtiöt eivät ole käytännössä voineet tehdä yhteistyötä Huawein kanssa kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Yhdysvaltojen hallinto on kuitenkin saanut kesän aikana 260 erillistä pyyntöä, joilla tavoitellaan poikkeusjärjestelyä ja mahdollisuutta tehdä yhteistyötä Huawein kanssa.Näitä lupia alkaa tippua yrityksille lähiaikoina, mutta lupia myönnetään vain hyvin perusteluiden vastineeksi. Luvan saaminen ei siis ole mikään automaatio, vaikka niitä ilmeisesti tullaan myöntämään melko paljon.Brittiyhtiö ARM helpotti jo Huawein tuskaa toteamalla, että sen uusimmat mikroarkkitehtuurit eivät ole yhdysvaltalaista alkuperää, joten se voi tehdä tältä osin yhteistyötä Huawein kanssa. Aiemmin ARM tulkitsi niin, että sen arkkitehtuureissa käytetään yhdysvaltalaista teknologiaa, joten Huawei ei voisi käyttää sen kehittämää arkkitehtuuria puhelimissaan.