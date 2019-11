Yllättävä tulos suomalaisten asenteista – Joka viides vaihtaa 5G:hen vasta kun on pakko

Asiantuntijapalveluita tuottavantekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät olisi erityisen kiinnostuneita uudesta 5G-verkkoteknologiasta. Suomessa ensimmäiset kaupalliset 5G-verkot avattiin tämän vuoden alussa ja operaattorit ovat määrätietoisesti laajentaneet niitä vuoden aikana. Deloitten mukaan suomalaisten halu vaihtaa 5G-verkkoon ensimmäisten joukossa on laskenut viime vuodesta viidellä prosenttiyksiköllä. Pudotus on suuri, sillä lukema ei lähtökohtaisestikaan ollut kovin suuri. Tutkimuksen mukaan enää vain kahdeksan prosenttia suomalaisista kertoo siirtyvänsä 5G-verkkoon heti kun mahdollista. Samaan aikaan noin joka viides ilmoittaa ottavansa 5G-liittymän vasta kun muita vaihtoehtoja ei enää ole.5G:n kiinnostavuutta saattaa laskea se, että Suomessa on jo kattava ja hyvin toimiva 4G-verkko, jolloin tarpeita ja toiveita vieläkin nopeammasta nettiyhteydestä on hyvin harvalla. Lisäksi ylimääräisen nopeuden mahdollisuuksia ei ymmärretä tai niitä ei osata kaivata. Deloitten mukaan julkisella puolella ja yrityksissä tilanne on toinen, sillä siellä 5G:lle on kehitetty lukuisia sovelluskohteita.