Motorola Razr-simpukkapuhelin on varustettu 6.2 tuuman taittuvalla näytöllä ja keskitason ominaisuuksilla

julkaisua on odotettu jo hyvä tovi, mutta nyt yritys on viimeinkin esitellyt virallisesti taittuvalla näytöllä varustetun Razr-simpukkapuhelimen. Hintaa Razr -puhelimella on 1499 dollaria, mutta tällä hinnalla ei kuitenkaan saa viimeisimpiä speksejä. Motorola Razr on ensimmäinen taittuvalla näytöllä varustettu simpukkaälypuhelin. Kun puhelimen avaa, sisältä paljastuu 21:9 -kuvasuhteella varustettu 6.2 tuuman pOLED -näyttö. Näytön resoluutio on 2142 x 876 pikseliä. Näytössä on myös pieni lovi, johon on laitettu 5 megapikselin kamera (F2.2).Puhelimessa on myös pienempi näyttö takakannessa, jota käytetään vähän samaan tyyliin kuin älykelloa eli siitä voidaan tarkistaa nopeasti aika ja ilmoitukset. Toki tällä 2.7 tuuman 600 x 800 -resoluution näytöllä voidaan myös soittaa puheluita, muuttaa puhelimen asetuksia tai käyttää selfieiden ottamiseen hyödyntäen puhelimen yhtä takakannessa olevaa 16 megapikselin kameraa (F1.7, EIS).Näyttö taipuu taitoksen kohtaa "vesipisaran" muotoon, joten taitoksen väliin ei jää selvää rakoa kun kansi on suljettu. Näyttöön ei myöskään pitäisi jäädä selvää jälkeä ja sen pitäisi myös olla paremmin suojattuna pölyltä. Puhelimessa ei kuitenkaan ole virallista IP-luokitusta.Puhelimen alareunassa on paksumpi reuna, johon on sijoitettu muun muassa sormenjälkilukija, 4G-antennit sekä kaiutin. Laitteen mitat avattuna ovat 172 x 72 x 6.9 mm ja suljettuna 94 x 72 x 14 mm. Painoa puhelimella on 205 grammaa.Motorola Razrin sisällä on Qualcomm Snapdragon 710 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 2510 mAh akku, joka tukee 15 watin pikalatausta. Käyttöjärjestelmänä toimii vielä Android 9 Pie, mutta Motorola lupaa Android 10 -version saapuvan pian myyntiintulon jälkeen. Puhelimessa on myös GPS, NFC, Bluetooth 5.0 ja eSIM-tuki.Motorolan suomenkielisessä lehdistötiedotteessa kerrotaan, että Razr on myynnissä valikoiduilla markkinoilla Euroopassa joulukuusta alkaen, mukaan lukien Ruotsi ja Tanska. Suomen tilanteesta ei siis ole vielä varmuutta. Yhdysvalloissa puhelimen ennakkotilaukset alkavat 26. joulukuuta ja myyntiin se saapuu 9. tammikuuta 2020.