Suomalaisyritys aloittaa toiminnan Nokian vanhassa tehtaassa – Valmistaa latureita Applelle

Suomalainen Salcomp aikoo investoida yli 250 miljoonaa euroa Intiaan Nokian vanhaan matkapuhelintehtaaseen. Tarkoituksena on käynnistää tehtaalla matkapuhelinlatureiden tuotanto. Investoinnin taustalla on Apple, jolle Salcomp on jo pidempään tehnyt latureita.



Latureiden lisäksi Salcomp aikoo valmistaa Chennain tehtaalla Applelle muitakin komponentteja maaliskuusta 2020 eteenpäin. Edellä mainittu investointi jakautuu kuitenkin seuraavalle viidelle vuodelle, joten tarkoituksena on laajentaa tuoteportfoliota vuosien saatossa. Salcompin tehtaan arvioidaan työllistävän jopa 10 000 ihmistä.



Salcompin avulla Apple saa vietyä tuotantoa Intiaan, mikä helpottaa edelleen iPhonien myyntiä maassa. Intia on suhtautunut vastahakoisesti yhtiöihin, jotka tuottavat puhelimet ulkomailla ja tuovat laitteet vain myytäväksi maassa. Intia on halunnut edistää matkapuhelintuotantoa maassa. Apple aloitti hiljattain Intiassa valmistettujen iPhone XR -mallien myynnin. Kokoonpanossa Applen kumppaneina Intiassa ovat Foxconn sekä Wistron.







