Elisa laajentaa 5G-verkkoa Espooseen

Teleoperaattori Elisa kertoo rakentaneensa 5G-verkkoa Espooseen, jossa uuden sukupolven matkapuhelinyhteydet ovat käytettävissä Kivenlahdessa, Suvelassa, Karaportissa ja Otaniemessä.



Aiemmin Elisa on rakentanut 5G-verkkoaan Helsingissä ja Vantaalla. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella 5G-verkon peittoa löytyy Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä, Lahdesta, Vantaalta, Oulusta, Kuopiosta ja Kouvolasta. Espoo on kaikkiaan kymmenes kaupunki, jossa on Elisan 5G-verkko.



Ensi vuonna Elisan tarkoituksena on laajentaa edelleen 5G-verkkojen peittoa. Espoon kohdalla 5G-yhteydet on tarkoitus saada toimimaan Etelä-Espoossa ja Leppävaarassa. Laajentuminen on valtakunnallisella tasolla hidasta, koska tukiasemien kantavuus on verkon käyttämien korkeiden taajuuksien takia hyvin lyhyt. Tästä syystä verkkoa rakennetaan vain vilkkaasti liikennöidyille tai korkean asukastiheyden alueille.



Elisan myymien 5G-liittymien datasiirtonopeudet ovat 300 Mbps, 600 Mbps ja 1 Gbps.

