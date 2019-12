Elisan 5G-verkko saapui Seinäjoelle

jatkaa 5G-verkon suhteellisen vauhdikasta kehitystä. Nyt vuoronsa saa, joka on jo järjestyksessään jo 11.kaupunki, jonne Elisa avaa 5G-verkon.Seinäjoen 5G-verkko on ensimmäinen Pohjanmaan alueella. Alkuvaiheessa se kattaa kaupungin ydinkeskustan sekä Seinäjoen Ideaparkin ympäristön. Näiden lisäksi Seinäjoen 5G-verkko palvelee muun muassa Marttilan ja Itikan alueiden asukkaita.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä Seinäjoen lisäksi Elisa on avannut 5G-verkot tähän mennessä Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen , Tampereelle, Jyväskylään, Lahteen , Ouluun, Kuopioon ja Kouvolaan.Elisa on myös tiedottanut , että Elisan 5G-verkko pääkaupunkiseudulla on Euroopan laajimpia. Elisalla on jo satoja tukiasemia Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa, joiden avulla 5G-verkosta pääsee nauttimaan vuoden 2019 lopussa jo yli 200000 ihmistä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Helsingin kantakaupungin alue on jo miltei kokonaan Elisan 5G-peiton alla.Lue myös: