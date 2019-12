Google paljasti ensimmäiset Pixelien julkistuksen jälkeiset ominaisuudet

Google lupasi syksyn julkistustapahtuman yhteydessä Pixel-puhelinten ostajille, että yhtiö tuo laitteisiin ominaisuuksia nk. feature drop -julkaisuilla pitkin laitteen elinkaarta. Nyt Pixel 4 -julkaisusta on kulunut jo jokin tovi ja Google onkin valmis ensimmäiseen ominaisuuspakettiin.Ensimmäisiin ominaisuuksiin kuuluu kolme suhteellisen mielenkiintoista uudistusta. Ensimmäinen niistä on jälkikäteen lisättävän potrettiefektin. Tämä avulla selfie-kuvaan saa bokeh-efektin, vaikka kuva olisi otettu vuosi sitten perinteisessä muodossa.Toisena on kenties odotetuin ominaisuus ainakin Yhdysvalloissa, jossa robottipuheluita saattaa tulla jatkuvana tulvana. Uuden ominaisuuden avulla Googlen puhelimet pystyvät vastaamaan puheluihin ja karsimaan joukosta robottipuhelut pois ilman turhaa häiriötä.Kolmantena uudistuksena Google on päivittänyt Duo-videopuheluita. Uuden ominaisuuden avulla videokuva keskittyy automaattisesti kasvoihin, vaikka liikkuisit kehyksen sisällä. Lisäksi potrettikuvien bokeh-efektin saa nyt myös videopuheluihin, mikäli taustalla on vaikkapa jotain häiritsevää.Google on kertonut myös uudistuksista Pixel 2, Pixel 3 ja Pixel 3a -laitteille. Niille saapuu uusi Recorder-sovellus, kaksi jälkimmäistä saa Live Caption -tekstitysominaisuuden ja digitaalisen hyvinvoinnin (Digital Wellbeing) saa parannuksia, kuten Flip to Shhh -ominaisuuden Pixel 2 ja Pixel 2 XL -laitteilla.Lisää uudistuksista löytyy täältä