Odotukset ovat korkealla – iPhoneen toivotaan isompaa akkua

Odotukset tuntuvat olevan korkealla ensi vuoden iPhone-malliston suhteen. Luvassa on uutta prosessoria, uusi 3D-kamera, 5G-tuki sekä kenties myös aiempaa isompi akku. iPhonen akut kasvoivat tänä vuonna jo suuremmiksi.



Perusteena iPhone 12 -malliston akkujen kasvulle pidetään sitä, että Apple saattaa siirtyä ensi vuonna aiempaa kompaktimpaan akkua suojelevaan piiriin. Tavanomainen piiri on noin 1,8 millimetriä paksu ja 50 millimetriä leveä, mutta ITM Semiconductorin uudessa versiossa paksuutta on enää millimetri ja leveyttä 26 millimetriä.



5G-tuki lisännee iPhonen virrankulutusta, joten isompi akku ei välttämättä tarkoita parempaa akkukestoa. Sen sijaan käyttäjä saa samalla akkukestolla enemmän ominaisuuksia. Akkua muun muassa ylilataukselta suojelevan piirin pienentäminen itsessään tuskin vapautta merkittävästi lisää tilaa akkua varten, joten Applen pitää parantaa tilankäyttöä muillakin osa-alueilla, mikäli se haluaa sovittaa iPhoneihin suuremman akun.

