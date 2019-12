Snapchat otti deepfake-tekniikan käyttöön – Tekee kasvoillasi uusia GIFejä

Vous avez Cameo sur snap ou je suis la seule? Je pleure de rire pic.twitter.com/G7E3ZKAilz -- Aca (•‿•) (@toddflanderrs) December 7, 2019

Deepfake-teknologialla on käyttöhistoriansa takia melkoisen huono maine, mutta sitä voidaan käyttää myös kaikkeen pieneen kivaan. Esimerkiksi Snapchat testaa parhaillaan teknologian käyttöä uudenlaisissa GIF-animaatioissa.Snapchatin uudessa Cameo-ratkaisussa on kyse käytännössä siis siitä, että voit luoda deepfake-tekniikka käyttäen GIF-reaktiokuvia, joissa esiinnyt itse. Snapchat siis tarjoaa liudan valmiita GIF-reaktioita, joihin voit tallentaa omat kasvot ja ilmeet. Cameo-ominaisuuden julkaisun tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä selvyyttä, mutta Snapchat pystyy jo lupaamaan sen olevan tulossa maailmanlaajuisesti saataville.Tällä hetkellä Cameota testataan ainakin ranskalaisten snäppääjien keskuudessa. Cameo-toiminto löytyy Snapchatin Bitmoji-painikkeen takaa. Alla olevassaa twiitissä on yksi esimerkki siitä, millaiseen jälkeen Snapchat kykenee.