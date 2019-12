Vuoden turhake on valittu – Onko iPhone sellainen?

Suomen luonto on tuttuun tyyliin nimennyt vuoden päättymisen kunniaksi vuoden turhakkeen. Tällä kertaa kyse ei ollut yhdestä yksittäisestä tuotteesta, vaan se on pikemminkin kannanotto yritysten liiketoimintamalliin. Vuoden turhake on nimittäin korjauskelvoton elektroniikka.



Korjauskelvottomalla elektroniikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vimpaimia tai hilavitkuttimia, joiden yksinkertainenkaan korjaaminen ei onnistu tai vaihtoehtoisesti sitä ei korjata lainkaan, koska hankalan korjauksen kustannukset ovat niin korkeat. Korjaamisen sijaan kuluttajia rohkaistaan ostamaan tilalle uusi laite. Esimerkiksi Applea on jatkuvasti kritisoitu siitä, että puhelimen korjaamisesta kotikonstein tai pienissä paikallisissa korjaamoissa on mahdotonta.



Ilmaston ja luonnon kannalta korjaamattomuus on tietysti ongelma, koska älypuhelimen päästöistä noin 70 prosenttia syntyy valmistusvaiheessa. Älypuhelimien kierrättämiseen on kuitenkin panostettu melko hyvin, sillä ne sisältävät paljon elektroniikkateollisuuden himoitsemia raaka-aineita.





Ehdokkaita vuoden turhkkeeksi oli noin 500 kappaletta. Mukana oli esimerkiksi Taffelin lanseeraama taffukka, joka oli sormeen kiinnitettävä haarukka, jonka avulla helpotettiin juustonaksujen syömistä.

