Asus ROG Phone II -pelipuhelimen Strix ja Ultimate -versiot nyt myynnissä Suomessa

Hinnat

Asus ROG Phone II Elite Edition (12 GB/512 GB) hinta 899 euroa

Asus ROG Phone II Strix Edition (6 GB/128 GB) hinta 699 euroa

Asus ROG Phone II Ultimate Edition (12 GB/1 TB) hinta 999 euroa

Yksi tämän hetken monipuolisimmista puhelimista on saanut kaksi uutta versiota, jotka ovat nyt tulleet myyntiin Suomessa jälleenmyyjillä. Kyseessä on Asuksen ROG Phone II -pelipuhelimenja-versiot.-puhelimeen on pakattu muun muassa Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiiri ja 6,59" Full HD+ -AMOLED -näyttö, jossa käytetään 120 hertsin virkistystaajuutta.Tähän asti Euroopassa oli saatavilla vain 12 gigatavun keskusmuistilla ja 512 gigatavun sisäisellä tallennustilalla varustettu malli. Strix ja Ultimate korjaavat tämän "ongelman", sillä käytännössä ainoat muutokset liittyvät keskusmuistin ja tallennustilan määrään.Asus ROG Phone II Strix Edition sisältää 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa, kun taas Ultimate Editioniin on pakattu 12 gigatavua keskusmuistia ja yksi teratavu tallennustilaa.Strix-versiota myyvät Gigantti, Power sekä Verkkokauppa.com ja Ultimate-versiota myy Gigantti.Puhelimet ovat myös ostettavissa Asuksen omasta verkkokaupasta