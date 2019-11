Honor 9X hinta 249 euroa, myynti alkaa 18. marraskuuta - 48 MP pääkamera, iso näyttö ja 4000 mAh akku

tuo hiljattain julkaistun 9X -älypuhelimen myyntiin Suomessa 18. marraskuuta. Laitteen ennakkomyynti alkaa 11.11.2019 ja hintaa löytyy vain 249 euroa. Värivaihtoehdot ovat Midnight Black ja Sapphire Blue. Laitteen takapaneelin Dynamic X -muotoilu heijastaa ja taittaa valoa näyttävästi.ja tällä summalla saa varsin laadukkaan paketin.Puhelimesta löytyy iso 6,59 tuuman IPS LCD -näyttö Full HD+ (2340×1080) tarkkuudella varustettuna ja ilman näyttölovea, sillä 16 megapikselin etukamera (F2.2) nousee esiin tarvittaessa yläreunasta.Honor 9X:n pääkamerassa on 48 megapikseliä (F1.8) ja se hyödyntää tekoälyä esimerkiksi parempien kuvien saamiseen pimeällä. Pääkameran vierellä on 120° näkymällä varustettu 8 megapikselin ultralaajakamera (F2.4) sekä 2 megapikselin kamera syvyystunnistukseen.Suorituskykyä tuottaa Kirin 710F -järjestelmäpiiri ja tämän parina löytyy 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua ja lisäksi puhelimessa on muistikorttipaikka. Virtaa antaa 4000 milliampeeritunnin akku. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 9 + EMUI 9.1.Lisäksi puhelimessa on USB-C, 3.5 mm kuulokeliitin sekä sormenjälkitunnistin.Honor 9X mitat ovat 163.5 x 77.3 x 8.8 mm ja sen paino on 196 g.Lue myös: