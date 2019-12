Google julkaisi reaaliaikaisen tulkkipalvelun mobiiliin – Toimii myös suomeksi

on julkaissut älykkäistä kaiuttimista ja älynäytöistä tutun tulkkitilan myös mobiililaitteille. Sen avulla Google Assistantin käyttäjät voivat kääntää haluamiaan lauseita mille tahansa 43 tuetulle kielelle. Suomi on tuettujen kielien joukossa.Tulkin (Interpreter) saat aktivoitua pyytämällä Google Assistantia auttamaan kääntämisessä. Aktivoiva sananparsi voi olla esimerkiksi "Hei Google, auta minua puhumaan espanjaa", minkä jälkeen voit sanella Google Assistantille käännettäviä lauseita omalla kielelläsi. Toiminnosta on varmasti paljon iloa ulkomailla, mikäli joudut tekemisiin paikallisten kanssa ettekä puhu mitään yhteistä kieltä.Voit vain sanella Googlelle lauseen omalla kielelläsi, minkä jälkeen Google kääntää se enemmän tai vähemmän onnistuneesti kohdekielelle. Toiminto toimii varmasti paremmin kuin sanakirjojen käyttö.Koska toiminto on sisäänrakennettu Google Assistantiin, ei sinun tarvitse ladata mitään erillistä sovellusta. Kaikki tuetut kielet löytyvät täältä