iPhonen kameran kuvanlaatu paranee taas – Nyt infrapunan avulla

Britannian yritysrekisteriin tehdyistä muutoksista on tullut ilmi, että on ostanut Spectral Edge -nimisen yhtiön , joka on erikoistunut infrapunan hyödyntämiseen valokuvien kuvanlaadun parantamisessa. Asiasta uutisoi Bloomberg Spectral Edgen kehittämässä teknologiassa infrapunasensorin tuottamaa tietoa hyödynnetään värien ja kuvanlaadun parantamisessa etenkin hämärässä otetuissa kuvissa. Infrapunakuva käytännössä yhdistetään yhdistelmäkuvaksi RGB-sensorin ottaman kuvan kanssa. Infrapunakuvan yksi eduista on tietysti se, että muutoin pimeyden hävittämiä yksityiskohtia saadaan paremmin esiin lopullisiin kuviin.Hämäräkuvauksen lisäksi Spectral Edgen teknologialla voidaan parantaa myös hyvässä valaistuksessa otettujen kuvien laatua. Sen avulla voidaan esimerkiksi vähentää puhkipalamista korkean dynamiikan kuvissa.Alla olevissa videoissa demonstroidaan Spectral Edgen kehittämää teknologiaa.