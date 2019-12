Applen rajaton pelipalvelu halpeni – Hinta putosi 60 euroon

Mikäli olet innokas mobiilipelaaja ja omistatlaitteita, voi Apple Arcade -pelitilauksen hankkiminen olla harkinnan arvoista. Palvelu maksaa 5,99 euroa kuukaudessa ja siihen hintaan palvelun piiriin kuuluvia pelejä voi pelata niin paljon kuin haluaa.Apple on nyt tuonut kuukausimaksun rinnalle vuosimaksun , joka on hieman edullisempi kuin kuukausi kerrallaan jatkuva tilaus. Apple veloittaa vuosimaksullisesta Apple Arcadesta 59,99 euroa eli säästöä vuoden kestävään kuukausimaksulliseen tilaukseen tulee vajaa 12 euroa. Vuosimaksullisessa tilauksessa on tietysti järkeä lähinnä jos tiedät käyttäväsi palvelua seuraavan vuoden aktiivisesti.Apple Arcade -pelejä voi pelata iPhonella, iPadillä, iPodilla, Apple TV:llä ja Maceilla. Palvelun piiriin kuuluu yli 100 peliä.