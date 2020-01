Joulukuun ja vuoden 2019 myydyimmät puhelimet: Samsung Galaxy A50, Huawei P Smart 2019 ja iPhone 8

DNA:n myydyimmät puhelimet joulukuussa 2019

Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy S10e Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A20e Huawei Y5 2019 Samsung Galaxy A70 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A10 Honor 20 Lite Apple iPhone 11 Pro Huawei P30 Lite Apple iPhone XR

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuussa 2019

Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A10 Apple iPhone 8 Huawei Y5 2019 Honor 7S Samsung Galaxy A40 Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Honor 20 Lite Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A70 Honor View 20 Apple iPhone XS Apple iPhone 11 Pro Max

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuussa 2019

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A50 Nokia 2.2 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy S10e Apple iPhone Xr Apple iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A70 Apple iPhone Xs Nokia 4.2 Nokia 7.2

Telian myydyimmät puhelimet joulukuussa 2019

Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A70 Apple iPhone 11 Pro

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2019

Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A40 Huawei Y5 2019 Huawei P30 Lite Apple iPhone 11 Nokia 7.2 Samsung Galaxy A70

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2019

Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A10 Nokia 7.2 Huawei P Smart 2019 Huawei P30 Lite

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet joulukuussa 2019

Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A40 Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Pro Huawei P30 Lite Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy Xcover 4S Honor 20 Lite

DNA:n myydyimmät puhelimet vuonna 2019

Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A10 Apple iPhone XR Huawei Nova 3 Samsung Galaxy A70 OnePlus 6T Samsung Galaxy A20e Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy J6 Apple iPhone XS Samsung Galaxy A7

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille vuonna 2019

Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A10 Honor 7S Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 OnePlus 7 Pro Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 6s Nokia 130 OnePlus 7 Apple iPhone XR Honor 10 Lite Samsung Galaxy J6

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille vuonna 2019

Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A40 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone Xr Samsung Galaxy A8 Nokia 3.1 Samsung Galaxy A50 Apple iPhone Xs Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy S10e Apple iPhone 11 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A6

Telian myydyimmät puhelimet vuonna 2019

Samsung Galaxy A10 Apple iPhone 8 Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A40 Honor 7S Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 7 Apple iPhone XR Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11

Vuosi on jo vaihtunut, mutta palaamme vielä hetkeksi viime vuoden puolelle tilastojen puolesta. Operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat julkaisseet tuttuun tapaan tilastot joulukuun myydyimmistä sekä koko vuoden 2019 myydyimmistä puhelimista.Samsungin keskitason puhelimet Galaxy A40 ( hinta nyt 199 euroa ) ja Galaxy A50 ( hinta nyt 249 euroa ) ovat myyneet viime kuukausina erittäin hyvin. Näistä jälkimmäinen on myös koko vuoden myydyin puhelin DNA:lla ja Elisan henkilöasiakkaiden kohdalla. Muun muassa näiden puhelimien myötä Samsung on koko vuoden myydyin puhelinmerkki Elisalla ja DNA:lla.Samsungilla on myynyt myös erityisen hyvin edullinen Galaxy A10 ( hinta nyt 99 euroa ), joka oli Telian myydyin puhelin joulukuussa sekä samalla vuoden 2019 myydyin puhelin Telialla.Applen puhelimia löytyy myös hyviltä sijoilta. Suosituimpia puhelimia joulukuussa olivat Apple iPhone 11 ( hinta nyt 829 euroa ) sekä iPhone 8 ( hinta nyt 444 euroa ). Näistä jälkimmäinen sijoittui erittäin hyvin koko vuoden myydyimpien puhelimien listoilla.Esille voidaan myös nostaa Huawein P Smart 2019 ( hinta nyt 139 euroa ), joka oli Gigantin myydyin puhelin kuluttajien keskuudessa joulukuussa ja neljänneksi myydyin puhelin DNA:n listalla. Samalla Huawei P Smart 2019 on yksi vuoden 2019 myydyimmistä puhelimista.