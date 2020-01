Suunto 7 -älykellossa käytetään Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää

Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmällä varustettutulee myyntiin Suomessa 31. tammikuuta 479 euron suositushinnalla.Suunnon uutuudessa käytetään Qualcommin Snapdragon Wear 3100 -alustaa ja tämän tukena on yksi gigatavu keskusmuistia, joten käyttöjärjestelmän pitäisi toimia ilman suurempia ongelmia. Suunto 7 on yhteensopiva iOS ja Android -käyttöjärjestelmien kanssa.Suunto 7 on suunniteltu paljon liikkuvalle käyttäjälle. Akun luvataan kestävän enintään 12 tuntia GPS-seurantatilassa tai jopa 48 tuntia päivittäiskäytössä. Kelloa on testattu Suomessa kestämään kovimpiakin olosuhteita, kuten vettä 50 metriin asti. Rakenteeltaan kellon kehä on ruostumatonta terästä ja suojattu Gorilla Glass -lasilla.Kello osaa seurata yli 70 erilaista urheilumuotoa, jonka lisäksi kellossa on myös offline-kartat sekä sykemittari. Pyöreän OLED-kosketusnäytön koko on 1.39", jonka lisäksi käyttöjärjestelmää voi ohjata neljällä painikkeella. Painoa kellolla on 70 grammaa.Suunto 7 älykellon ennakkotilata Suunnon sivulta ja se tulee myöhemmin myyntiin esimerkiksi Gigantille.Katso myös: