Telia laajensi 5G-verkkoaan Oulussa

Telia ei ole rynninyt aivan yhtä lujaa 5G-aikaan kuin kilpailija Elisa, mutta yhtiö jatkaa teknologian käyttöönottoa määrätietoisesti. Tällä kertaa Telia on laajentanut 5G-verkkoaan Oulussa ja avannut sen samalla kuluttajien saataville. Aiemmin Oulun 5G-verkkoa tarjottiin vain teollisuuden käyttöön.Telian mukaan sen 5G-verkko oli saatavilla vuoden 2019 loppuun mennessä seitsemässä Suomen suurimmassa kaupungissa. Nämä kaupungit olivat Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu. Telian strategiana on laajentaa verkkoa näissä kaupungeissa edelleen tänä vuonna, minkä jälkeen verkkoja avataan uusiin kaupunkeihin. Verkon laajenemista nopeuttanee tänä vuonna 5G-teknologiaa tukevien laitteiden määrän kasvu.5G-verkkoon on saatavilla Telialta liittymiä kahdella eri latausnopeudella: joko 1000 Mbps:n tai 450 Mbps:n nopeuksisia puhelinliittymiä. Mobiililaajakaistojen osalta liittymiä on saatavilla vain 1000 Mbps:n nopeudella.Telian 5G-verkon tarkat peittoalueet löydät täältä