Telia avasi 5G-verkkonsa Turussa – Laajenee pian keskustaan

Elisa on pitänyt mölyä 5G-verkkonsa laajenemisesta, mutta Telia ei jää Pekkaa pahemmaksi. Telia on nimittäin avannut nyt 5G-verkkonsa Turkuun.



Kyse on vasta ensimmäisen vaiheen rakentamisesta, joten 5G-verkon peittoalue tulee vielä kasvamaan nykyisestä hyvin nopeastikin. Tällä hetkellä Telian peittokartta näyttää 5G:n toimivan lähinnä Raunistulassa, Kärsämäellä, Pernon ja Artukaisen alueilla. Ylioppilaskylän asukkaat joutuvat siis katselemaan Aurajoen yli Telian 5G-verkko. Telia lupaa 5G-verkon kattavan Turun keskustan jouluun mennessä.



Telian 5G-liittymävalikoimassa on tarjolla 1 000 ja 450 Mbit/s maksiminopeuksiin yltäviä liittymiä sekä mobiililaajakaistakäyttäjille 1 000 Mbit/s 5G-liittymä. Testitaajuuksilla Telia on päässyt parhaimmillaan 2 Gbps:n nopeuksiin 5G-verkossa.

