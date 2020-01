LG yrittää saada sinut hämmästymään – Yrittää tehdä voittoa taas puhelimilla

Älypuhelinkauppa oli käytännössä kahden kauppaa siihen asti kunnes Huawei nousi Samsungin ja Applen rinnalle johtavaksi puhelintoimittajaksi. Muiden brändien kohdalla kohtalona on ollut markkinoilta vetäytyminen tai toimintojen raju sopeuttaminen.



LG on yksi niistä yhtiöistä, joilla on ollut vaikeuksia menestyä alalla. Yhtiö on kuitenkin tekemässä uutta tuloa ja sen uutena tavoitteen on saada älypuhelinmyynti voitolliseksi vuonna 2021. Yhtiön toimitusjohtaja Brian Kwon ei kerro menestysreseptiään julkisuuteen, mutta totesi CES-messuilla yhtiön laajentavan tuotemallistoaan hiljalleen ja tuomalla samalla siihen uusia toimintoja, jotka saavat kuluttajat hämmästymään.



On kuitenkin hankala lisätä kalliita uutuusominaisuuksia puhelimiin ja pysyä samalla hyvissä katteissa – varsinkin kun muita joutuu ottamaan kiinni hyvän matkan päästä. LG mahdollisuudet innovoida nykyisessä markkinatilanteessa on varsin rajalliset.



