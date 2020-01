Supercellin hittipelin syöksykierre päättyi – Liikevaihto jälleen kasvussa

Mobiilipeliyhtiöensimmäisiin hitteihin kuuluva on palannut jälleen kasvu-uralle useamman vuoden laskuputken jälkeen, kertoo markkinatutkimusyhtiö Sensor Towerin.Yhtiön arvion mukaan Clash of Clans tuotti Supercellille liikevaihtoa viime vuonna 727 miljoonaa dollaria, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin sitä edeltäneenä vuonna. Clash of Clans oli huipulla vuonna 2015, jolloin peli tuotti Supercellille peräti 1,8 miljardia dollaria – siis yli tuplasti nykyiseen verrattuna. Peli julkaistiin iOS:lle vuonna 2012 ja Androidille vuonna 2013.Laskusuhdannetta selittää muun muassa kilpailun kiristyminen, vaikka markkina on tietysti samaan aikaan myös kasvanut. Pelaajien rahoista kilpailevat esimerkiksi Fortnite ja Pokemon Go.Sensor Tower arvelee Clash of Clansin kasvun taustalla olevan huhtikuussa esitelty taistelupassijärjestelmä, jolla pelaajat voivat hankkia itselleen erityisoikeuksia muihin pelaajiin nähden muutamaa euroa vastaan pelikauden ajaksi. Samanlaista mekaniikkaa käytetään esimerkiksi Fortnitessä.