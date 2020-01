Vuodon mukaan Galaxy S20 saa huimasti muistia

The standard configuration:12GB LPDDR5 — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020

Yksi tunnetuimmista mobiililaitteiden vuotajista, Twitter-nimimerkki Ice Universe, on kertonut uuden tiedon tulevista Galaxy S20 -laitteista. Aiemmin tänään vuotajat paljastivat uusia kuvia laitteista , nyt vuorossa on muisti.Vuotajan mukaan Samsung nostaa laitteiden RAM-muistin määrän uudelle tasolle joka ikisen S20-mallin kohdalla. Viime vuonna S10-malleista löytyi 8 gigatavua RAM-muistia perusmallista, lukuunottamatta S10e:tä, jossa joutui tyytymään vain kuuteen.Tänä vuonna huhujen mukaan tulossa ei ole enää e-mallia, vaan S20, S20+ ja S20 Ultra -mallit, joiden kaikkien perustaso on RAM-muistin osalta sama. Kaikkiin nimittäin vuotajan mukaan oletuksena peräti 12 gigatavua RAM-muistia.Mobiililaitteista on toki jo aiemmin löytynyt 12 gigatavun RAM-muistilla varustettuja versioita, mutta perusmalleissa ne ovat olleet harvemmin. Edes jäätävillä spekseillä varustetusta ROG Phone 2:sta löytyi vain 8 gigatavua halvimmasta mallista, vaikka muut mallit sisälsivätkin 12 gigatavua.Tämän perusteella voisi kuvitella, että huippumalli S20 Ultrasta löytyy versio, jossa RAM-muistia on vielä tätäkin enemmän. Neljän gigatavun intervalleilla kun mennään, niin kyseessä on todennäköisesti 16 gigatavun RAM-muisti, joka olisi huima saavutus.Galaxy S20 -mallit julkaistaan noin neljän viikon kuluttua Samsungin Unpacked-tapahtumassa 11. helmikuuta San Franciscossa.