Kuvavuoto – Tältä näyttää Samsungin Galaxy S20 Plus

on määrä esitellä helmikuun 11. päivän-tapahtumassa uuden sukupolven Galaxy S -lippulaivan. Toisin kuin voisi kuvitella, luvassa ei ole Galaxy S11:tä vaan Samsung hyppää suoraan-nimeen. XDA-Developers sivusto on saanut käsiinsä kuvia julkistettavasta puhelimesta, tarkemmin sanottuna Galaxy S20+:stä, joka on siis tulevan lippulaivan hieman kookkaampi sisarmalli. Samalla siitä puuttuu joitain teknisiä ominaisuuksia, joita löytyy esimerkiksi Galaxy S20:stä ja Galaxy S20 Ultrasta. Se on siis kolmikon "perusmalli".Galaxy S10:een verrattuna huomiota eniten herättävä muutos on neljän kameran systeemin ilmestyminen puhelimen takapuolelle. Kameroiden kanssa samassa läjässä ovat myös salama sekä mikrofoniaukko. Etupuolella Samsung taas on hyödyntänyt Infinity-O-tyylistä näyttöä, jossa näyttöön on puhkaistu pieni reikä etukameraa varten. Muutoin puhelimen etupuoli on kauttaaltaan näytön peitossa.Galaxy S20 -mallisto tulee myyntiin markkina-alueesta riippuen 4G- tai 5G-yhteyksillä varustettuna. Vaihtelua on myös järjestelmäpiirivalinnoissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa myytäneen Qualcomm Snapdragon 865 -piiriä käyttäviä puhelimia, kun Euroopassa markkinoilla on oletettavasti Exynos 990:aan perustuvat puhelimet.