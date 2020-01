OnePlus julkaisi uuden ohjelmistoversion OnePlus 6:lle ja 6T:lle.

OnePlus on julkaissut uuden esiversion käyttöjärjestelmästään vuoden 2018 älypuhelimilleen. Uusi OxygenOS Open Beta 4 saapui OnePlus 6:lle ja 6T:lle tänään.Kyseessä on siis beetaversio, joten lopullista versiota juotuu odottamaan vielä hetkisen, mikäli ei ole valmis ottamaan käyttöön mahdollisesti muutamia bugeja sisältävää esiversiota.Uusi versio tuo mukanaan mm. parannetun lukumoodin (Reading Mode) sekä vuoden 2019 viimeiset Android-tietoturvapäivitykset. Lukumoodiin on tuotu uusi kromaattinen efekti, joka parantaa lukukokemusta.Kyseisen ominaisuuden saa päälle näyttöasetuksista.Lisäksi pieniä parannuksia on tehty soittoäänen voimakkuuden säätöön saapuvien puheluiden aikana sekä yksityisyyshälytysten muistutuksiin.Ensimmäinen Android 10:een perustuva beetaohjelmisto OxygenOS:stä julkaistiin kaksikolle jo lokakuun puolen välin tienoilla OnePlus 6:n ja 6T:n vakaa OxygenOS 10.3 -versio puolestaan julkastiin joulupäivänä, joten tahti on ollut melkoisen hyvää uusien päivitysten osalta, vaikka tällä kertaa kyseessä ei ole suurensuuri päivitys.Beetaversiot ovat avoimesti jaossa ja niitä pääsee kokeilemaan kuka tahansa halukas. OnePlus 6:lle päivityksen löydät täältä ja OnePlus 6T:lle täältä Beetaohjelmiston käyttäminen tapahtuu omalla vastuulla ja vaikka yleensä avoimet beetat eivät sisällä vakavia ongelmia, niin esimerkiksi tietojen varmuuskopiointi on suotavaa.