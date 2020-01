TomTom tulee Huawein puhelimiin – Se korvaa Google Mapsin

Kiinalaisjätti Huawei on onnistunut löytämään uuden kumppanin, jonka voimin se voi korvata puhelimissaan Google Mapsin. Googlen kartat eivät enää kelpaa Huawein puhelimiin Yhdysvaltojen asetettua kiinalaismerkin mustalle listalle. Huawei on tämän jälkeen etsinyt kumppaneita, joiden avulla se voi korvata Googlen palvelut.Googlella on hallitseva asema paikkatiedossa, joten Google Mapsin korvaaminen jollakin toisella palvelulla ei ole aivan yksinkertainen temppu. Varteenotettavia vaihtoehtojakaan ei ole liian paljoa, minkä takia Applekin on kehittänyt omaa karttapalvelua. Navigaattoreiden kautta julkisuuteen noussut TomTom omistaa kuitenkin kattavat karttatiedot länsimaista, joten sen aineisto on kelvannut myös Huaweille.TomTomin tuotejohtaja Remco Meerstra vahvisti Huawei-sopimuksen Reutersille hiljattain. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä jo aiemmin, mutta tietoa siitä tuli julkisuuteen vasta nyt. Kumppanuudesta ei kerrota tällä kertaa tämän enempää, joten yksityiskohdat valkenevat kansalle vasta myöhemmin.