Googlen Pixel Buds -kuulokkeiden toinen sukupolvi saapuu pian

Esittelimme juuri Samsungin muutaman viikon päästä esiteltävät toisen sukupolven vuotaneet Galaxy Buds -kuulokkeet . Nyt myös Googlen toisen sukupolven Pixel Buds -kuulokkeiden julkaisu lähestyminen on paljastunut.Bluetooth Special Interest Group (SIG) on paljastanut Googlen tulevat nappikuulokkeiden julkaisun julkaistessaan Bluetooth-sertifikaattiin liittyvän dokumentin kyseisille laitteille.Pixel Buds 2 -kuulokkeet esiteltiin yhdessä Pixel 4:n ja Pixelbook Go:n kanssa jo syksyllä, mutta Google ei ole saanut tuotua kuulokkeita vielä markkinoille. AirPodsien haastaja on melkoisesti myöhässä, sillä cupertinolaisjätti on kerennyt jo julkaista uudet Pro-mallit, joista löytyy aktiivinen taustamelun poisto.Bluetooth SIG:n tiedoista ei paljastu juuri uutta tietoa Pixel Budseista. Niissä mainitaan Google Assistantin käyttö, joka on erityisen tärkeä ominaisuus Googlen nappikuulokkeille. Kuulokkeet tukevat passiivista taustamelun poistoa ja ympäristön äänien läpivientiä.Huhujen mukaan Pixel Budsit saapuvat markkinoille yhdessä uuden Pixel 4a -mallin kanssa, jota on huhuttu keväällä julkaistavaksi, kenties toukokuun Google I/O -tapahtumassa. Siihen on kuitenkin vielä melkoisesti matkaa ja sertifikaatin julkaisun vuoksi voisi kuvitella, että julkaisu tapahtuu jo aikaisemmin.Pixel Budsit saapuvat kolmena värivaihtoehdona (valkoinen, musta ja oranssi) ja hintaa on noin 179 dollaria.