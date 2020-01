Yhdysvallat tipahti kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinmaaksi – Tässä maassa kasvu on kovaa

Uutisoimme vuonna 2011 Strategy Analyticsin tiedoista, joiden mukaan Kiina olisi ohittanut Yhdysvallat toimitettujen älypuhelimien määrässä . Nyt Yhdysvallat on joutunut joustamaan kakkossijankin suhteen.Yhdysvaltojen ohi on mennyt Counterpoint Researchin mukaan Intia, jonne toimitettiin viime vuoden aikana jopa 158 miljoonaa älypuhelinta. Kasvuvaraa lienee vielä paljon, sillä maassa elää yli 1,3 miljardia ihmistä. Intian kasvua on selitetty halpojen kiinalaisbrändien vyöryllä, minkä ansiosta köyhemmilläkin intialaisilla on ollut varaa hankkia Android-pohjainen älypuhelin.Peräti 72 prosenttia Kiinaan toimitetuista älypuhelimista oli Xiaomin, Vivon, Realmen ja Oppon toimittamia.Intian kasvun myötä yhä useampi kiinnittänee maahan enemmän huomiota, joten muutkin valmistajat alkanevat panostaa Intiaan. Esimerkiksi Samsung on menettänyt markkinaosuuksiaan maassa eikä Applellakaan ole sujunut kovin mairittelevasti maassa.