Kiinalaiset puhelinmerkit yhdistävä voimansa – Haastavat Google Playn

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Yhdysvaltojen laitettua kampoihin Huaweita vastaan, on Kiinassa käyty kulisseissa keskusteluita yhteisen vastahyökkäyksen suunnittelemiseksi. Reutersin tietojen mukaan kiinalaiset älypuhelinbrändit aikovat luoda yhteisen alustan, jonka kautta sovelluskehittäjät voivat julkaista mobiilisovelluksensa kaikkiin puhelinmerkkien puhelimiin.



Yhteiselle julkaisualustalle on tarvetta, sillä Huaweilla ei ole pääsyä Google Playhin ja Kiinassa puhelinbrändit käyttävät muutoinkin Googlesta riippumattomia sovelluskauppoja. Uusi alusta yksinkertaistaa sovelluskehittäjien työtä ja tekee alustassa mukana olevat puhelinmerkit kehittäjien näkökulmasta kiinnostavammiksi. Huawein lisäksi hankkeessa ovat mukana Xiaomi, Oppo ja Vivo.



Alusta on tarkoitettu ohjelmien julkaisuun Kiinan ulkopuolella, joten kotimaassa on käytössä edelleen vanhat julkaisukanavat. Ainakaan alkuvaiheessa alusta ei ole välttämättä kovin kattava, sillä erään prototyyppisivun mukaan se kattaisi vin yhdeksän aluetta. Yhteenliittymän nimeksi on valittu Global Developer Service Alliance (GDSA) ja sen julkisualusta otetaan käyttöön maaliskuuhun mennessä.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.