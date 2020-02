LG:n huippupuhelimen tietoja vuoti: Valtava akku ja neljä kameraa

LG:n tulevan V60 ThinQ -huippupuhelimen tekniikasta on vuotanut tietoja. Vuotajaneiden kuvien mukaan uutuus pitää sisällään mm. valtavan akun.Peräti 5000 milliampeeritunnin kokoinen akku pitäisi riitää päiväksi, parhaimmillaan varmaan pariksikin. Lisäksi huippupuhelimeen odotetaan peräti neloiskameraa taakse ja monista huippupuhelimista poiketen se saa myös 3,5 millimetrin kuulokeliittimen.Kyseessä on LG:n huippulaite, joka on perinteisesti painottunut erityisesti medialaitteena, jossa kameralla on iso osuus.Myös äänentoistoon ja sen nauhoittamiseen on tyypillisesti V-laitteissa panostettu, ja siltä vaikuttaa tälläkin kertaa. Laite sisältää laadukkaan huhujen mukaan 32-bittisen Hi-Fi Quad DAC:in sekä kuva paljastavat neljä mikrofonia eri puolilla laitetta.LG ei ole tosin vuosiin onnistunut nostamaan profiiliaan aivan suosituimpien valmistajien joukkoon, vaikka erityisesti V-sarjaa on monesti kehuttu.Muita speksejä ei tässä vaiheessa ole tiedossa.LG:n odotetaan julkaisevan laite nyt kevään aikana, mutta tarkkaa päivää ei ole tiedossa. Ainakaan MWC:ssä laitetta tuskin nähdään, sillä LG on perunut osallistumisen koronaviruksen johdosta