Samsungilta loppui maltti – Mainosti jo puhelinta, joka esitellään vasta huomenna

Uusien tuotteiden julkaisua edeltää suuri määrä salailua, vaikka samaan aikaan tuotteesta pitää kerto useammille sidosryhmille, jotta itse lanseeraus onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti. Taittuvanäyttöisen Galaxy Z Flipin kohdalla salaisuuden verhoa on useista vuodoista huolimatta yritetty pitää paikoillaan, mutta Samsungilta itseltään näyttää loppuneen jo kärsivällisyys.Samsung nimittäin päätyi mainostamaan Galaxy Z Flipiä Oscar-gaalan mainoksessa, vaikka puhelimen todellinen julkistus koittaa vasta huomenna. Ennenaikaisesti esitellyssä mainoksessa nähdään puhelin erilaisissa asennoissa ja sitä käytetään eri käyttökohteissa. Videolta ilmenee sellainenkin yksityiskohta, että puheluihin on mahdollista vastata vaikka kansi olisikin suljettu.Huhujen mukaan Galaxy Z Flip tulisi myyntiin jo tällä viikolla – mahdollisesti ystävänpäivänä. Hinnaksi on veikkailtu 1400 dollaria, joten hinta on tullut kohtalaisesti alas verrattuna viime vuoden Galaxy Foldiin, jota myytiin yli 2000 euron hintaan.Samsungin Galaxy Z Flip -mainoksen näet alla olevasta twiitistä.