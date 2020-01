Samsung Galaxy Z Flip julkaistaan pian - tämä kaikki tulevasta taittuvanäyttöisestä puhelimesta tiedetään

Samsungin tuleva taittuvalla näytöllä varustettuon yksi tämän vuoden odotetuimmista puhelimista, vaikka vuosi on vasta aluillaan. Simpukkaälypuhelin on ollut huhujen ja vuotojen kohteena jo pidemmän aikaa, joten puhelimista tiedetään jo hyvä määrä asioita. Samsungin Unpacked-tilaisuus järjestetään San Franciscossa 11. helmikuuta 2020 , jossa esitellään ainakin uudet Galaxy S20 -sarjan puhelimet ja todennäköisesti tämä uusi taittuvalla näytöllä varustettu puhelin.Samsung vahvisti tämän simpukkaälypuhelimen kehityksen jo muutama kuukausi sitten , antamalla siitä hieman esimakua videon muodossa. Sittemmin puhelimesta vuodettiin kuvia , jotka paljastivat muutamia asioita tulevasta puhelimesta.Samsungilta löytyy jo yksi taittuvalla näytöllä varustettu puhelin eli Galaxy Fold . Galaxy Foldin näyttö avautuu kirjan tavoin auki, mutta Galaxy Z Flipin näyttö avautuu simpukkapuhelimen tyyliin. Suljettuna puhelin on siis käytännössä neliömäinen. Motorola on jo ehtinyt julkaista vastaavanlaisen puhelimen Razr -simpukkapuhelimen muodossa.Galaxy Foldin näyttö perustuu muovimateriaaliin, mutta Galaxy Z Flipin kohdalla käytetään Ultra Thin Glass -nimellä kulkevaa erittäin taipuisaa ja ohutta lasia. Winfuture.de -sivusto julkaisi tulevasta uutuudesta lehdistökuvia sekä teknisiä tietoja. Näiden tietojen perusteella Dynamic AMOLED Infinity-O -näytön koko on 6,7 tuumaa, kuvasuhde on 22:9 ja sen resoluutio on Full HD+ -tasolla (2636 x 1080). Infinity-O viittaa näytössä olevaan reikään, jossa on 10 megapikselin etukamera (f/2.4, 80°).Käyttöjärjestelmänä toimii heti Android 10 sekä Samsungin One UI 2 -käyttöliittymä. Puhelimen näyttö voidaan avata 90 asteen kulmaan, jolloin puhelin pysyy avattuna tasaisella pinnalla. Ohjelmisto osaa tällöin tiettyjen sovellusten kohdalla jakaa käyttöliittymän ylä- ja alaosan välille.Laiteen ulkopuolella on myös toinen näyttö. Tällä Gorilla Glass 6:lla päällystetyllä Super AMOLED -näytöllä on kokoa vain 1,06 tuumaa (300 x 116 pikseliä). Pienen näytön tarkoitus on lähinnä näyttää aikaa ja ilmoituksia puhelimen ollessa kiinni. Molemmat näytöt tukevat Always On -toimintoa.Vuodettujen tietojen perusteella Samsung Galaxy Z Flip tulee olemaan tehokas laite. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, keskusmuistia kerrotaan olevan 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 256 gigatavua (UFS 3.0) ilman muistikorttipaikkaa. Virtaa antaa 3300 mAh (tai 3500 mAh) akku, jota saa ladattua USB-C:n välityksellä 15 watin pikalatauksella tai langattomasti (Qi, 9W). Puhelimessa on myös Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC sekä sormenjälkilukija kyljessä. 5G:tä ei ilmeisesti ole vielä luvassa, joten laitteessa tyydytään käyttämään 4G:n tarjoamia nopeuksia.Takana olevan pienen näytön läheisyydestä löytyy kaksi kameraa: 12 megapikselin pääkamera (f/1.8, 78°, OIS) ja 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 123°). Videon osalta pystyy kuvaamaan 4K 60fps -videota pääkameralla.Tämä kaikki on pakattu noin 183 gramman painoiseen pakettiin. Puhelimen mitat suljettuna ovat 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm ja avattuna 167,9 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm. Värivaihtoehtoja ovat ainakin musta ja violetti. Muita mahdollisia värejä ovat kulta ja hopea.Ensimmäisten huhujen myötä Galaxy Z Flipin hinnan uskottiin pysyvän alle tuhannessa eurossa, mutta Winfuture.de -sivuston mukaan hinta tulee olemaan noin 1500 euroa. Myyntiin puhelin tulee jo 14. helmikuuta eli hyvin pian julkaisun jälkeen. Samsungin ensimmäistä taittuvanäyttöistä puhelinta eli Galaxy Foldia myydään 2100 euron hinnalla Lue myös: