Ota tämä huomioon Galaxy S20:n uudessa toiminnossa – Muistikortti on lähes välttämätön

paljasti eilen Galaxy S20 -mallistonsa ja julkaisussa suuri huomio kiinnitettiin puhelimien kameratoimintoihin.Yksi keihäänkärkiominaisuuksista on mahdollisuus kuvata peräti 8K-videota, jossa on jopa nelinkertainen määrä pikseleitä 4K-videoon nähden. Perinteisempään Full HD -videoon nähden tarkkuutta on taas jopa 16-kertaisesti. Videon tallentaminen näin suurella tarkkuudella laittaa kuitenkin laitteiston ja tiedonsiirron koville.Minuutin mittaisen videon tallentaminen 8K-tarkkuudella tarvitsee 600 megatavun edestä tallennustilaa. Kovin pitkiä videoita ei siis kannata tallentaa 8K:na, sillä puhelimestasi loppuu nopeasti tallennustila. Videokuvaajien kannattaakin pohtia erillisen muistikortin hankkimista, jonne voi tallentaa kuvatut videot. Samsung on rajoittanut 8K-videoiden tallennuksen pituuden viiteen minuuttiin. Muistikortin käyttöä voi perustella myös tiedostojen nopeammalla siirtelyllä.Tallennuksen kuvataajuutta on myös rajattu 24 FPS:ään jotta tallennustilaa ei syötäisi poskettomia määriä. Kääntöpuolena on se, että nopeiden kohteiden kuvaaminen ei välttämättä tuota haluttua kuvanlaatua.8K-näyttöjä on vielä kovin harvassa, joten joka tapauksessa 8K-videota ei pysty juuri missään toistamaan natiivilla tarkkuudella. Sekin lienee jo itsessään hyvä peruste käyttää mieluummin 4K- tai Full HD -tarkkuutta.