Kumpi on parempi: Vertailussa Galaxy S20 ja iPhone 11 Pro

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Samsung Galaxy S20

Apple iPhone 11 Pro Mitat

151,7 x 69,1 x 7,9 mm

144 x 71,4 x 8,1 mm Paino

163 g

188 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko terästä Käyttöjärjestelmä

Android 10

iOS 13 Näyttö

6,2", 20:9, 1440 x 3200, AMOLED, 60/120hz

5,8", 19,5:9, 1125 x 2436, OLED, 60hz RAM

8 Gt

4 Gt Tallennustila

128 Gt + microSD

64/256/512 Gt Takakamera

12 + 64 (telefoto) + 12 MP (laajakulma), f/1,8 + f/2,0 + f/2,2, OIS, 4K@60fps + 8K@24fps

12 + 12 (telefoto) + 12 MP (laajakulma), f/1,8 + f/2,0 + f/2,4, OIS, 4K@60fps Etukamera

10 MP, f/2,2, 4K@60fps

12 MP, f/2,2, 4K@60fps Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytössä

Kasvojentunnistus Suoritin

Exynos 990, 7 nm+

Apple A13, 7 nm+ Akku

4000 mAh, pikalataus langallisesti (25W) ja langattomasti (15W)

3046 mAh, pikalataus langallisesti (15W), langaton lataus Vedenkestävyys

IP68, 30min 1,5m

IP68, 30min 1,5m Muuta

NFC, Kaksisuuntainen langaton lataus

NFC Hinta

1049 €

1079 €

Samsung esitteli viime viikolla omat uudet S20-huippupuhelimet. Sarja koostuu kolmesta eri mallista, joiden hinta, ominaisuudet ja koko vaihtelevat.Kolmen version mallisto muistuttaa kovasti Samsungin kovinta kilpailijaa, Applea, mutta mallisto on rakennettu hieman eri tavalla. Tällä kertaa Samsungin huippumallista ei ole kovinkaan edullista versiota, joten jätämme iPhone 11 -perusmallin pois laskuista.Vertailu Samsungin Galaxy S20:n ja Apple iPhone 11 Pro:n välillä on tosin huomattavasti mielekkäämpi, joten otetaanpa niistä kiinni.Laitteet ovat liki saman kokoisia, Galaxy S20 on hieman pidempi kun iPhone puolestaan hiukan leveämpi ja paksumpi. Painon osalta iPhone 11 Pro on 25 grammaa suurempi. Apple on kuitenkin käyttänyt alumiinin sijaan ruostumatonta terästä, joka on parempi vaihtoehto naarmuuntumista vastaan.Näytön osalta Samsung tarjoaa suuremman 6,2 tuuman kosketusnäytön Applen 5,8 tuumaan verrattuna. Näytön resoluutiossa, virkistystaajuudessa ja HDR-yhteensopivuudessa Samsung päihittää myös Applen.Suorituskykyä molemmissa laitteissa varmasti piisaa ja Apple on perinteisesti tarjonnut nopeimmat suorittimet. Samsungilla on kuitenkin enemmän RAM-muistia, joka saattaa auttaa parempaan moniajoon. Tallennustilan voi Applella valita paremmin kolmesta vaihtoehdosta, kun Samsungilla joutuu tyytymään 128 gigatavuun. Samsungilla on tosin mahdollisuus laajentaa tallennustilaa muistikortilla, joka on huomattavasti Applen vaihtoehtoa halvempaa.Molemmista laitteista löytyy kolme kameraa, jotka tarjoavat niin tavallisen näkymän, laajakulmalinssi kuin zoominkin. Samsungilla megapikseleitä on hieman enemmän (telefoto), mutta tämä ei tietysti suoraan kerro kuvanlaadusta. Molemmat laitteet tukevat myös 4K-kuvausta aina 60 kuvan sekuntinopeuteen saakka, Samsungilla on lisäksi mahdollista kuvata 8K-videota 24 fps nopeudella.Selfie-kameroissa ei ole juuri eroja ja molemmat pystyvät myös 4K@60fps-kuvaukseen. Liitettävyyden kannalta merkittäviä eroja ei ole, joskin Samsungin liitäntä on standardi USB-C. Akku on merkittävästi suurempi Samsungissa, joskaan tämä ei suoraan tarkoita parempaa akkukestoa, ja latausnopeudet myös parempia.Samsungissa on näyttöön sijoitettu sormenjälkilukija, kun Apple puolestaan luottaa kasvojentunnistukseen. Samsungista löytyy myös kasvojentunnistus, mutta sen turvallisuus ei ole samaa luokkaa.Yksi merkittävä ero laitteiden välillä on Galaxy S20:n 5G-yhteydet, jotka mahdollistavat nopeammat verkkoyhteydet sellaisissa paikoissa, joissa 5G on saatavilla. Tässä vaiheessa siitä ei Suomessa ole merkittävää hyötyä, mutta jatkossa ero voi olla suurempi.Kun hinnat ovat melkoisen lähellä tosiaan, niin tekniikan puolesta valinta olisi suhteellisen helppo suunnata Samsungin suuntaan. Paljolti kysymys on kuitenkin makuasiasta erityisesti käyttöjärjestelmän osalta, joka sanelee ekosysteemin kanssa paljon valintaa.Galaxy S20 -mallisto saapuu myyntiin 13.3., mutta on jo nyt ennakkotilattavissa.