Apple kääntää kelkkansa – Oletusselaimen voi pian vaihtaa Safarista Chromeen

on avaamassa ohjelmistolustojaan kolmansille osapuolille, kirjoittaa Bloomberg . Uutistoimiston tietojen mukaan Apple olisi mahdollistamassa oletusselaimen sekä oletussähköpostiohjelman vaihtamisen vapaavalintaiseen sovellukseen.Bloombergin mukaan Applen suunnitelmat ovat vasta alussa, mutta muutokset voivat tulla voimaan jo myöhemmin syksyllä julkaistavassa iOS 14 -käyttöjärjestelmässä. Tilanne muuttuu käytännössä niin, että käyttäjä voi halutessaan vaihtaa Safari-selaimen Googlen Chromeen ja Kalenterin Gmailiin. Applen markkinaosuus älypuhelimissa on alhainen, mutta high-end-mobiililaitteissa Apple on selkeä markkinajohtaja. Muutoksen taustalla voi olla Applen halu välttää kilpailuviranomaisten tarkemmat tutkimukset.HomePod-älykaiuttimeen on niin ikään tulossa vastaavankaltainen muutos. Musiikin soittaminen on HomePodin tärkein ominaisuus ja se on siis käytännössä musiikin toistamiseen tarkoitettu laite. Applen rajoitukset ovat kuitenkin rajanneet käytettävät ohjelmat Apple Musiciin. Jos kaiuttimella on halunnut kuunnella Spotifyta, tulee palvelua käyttää AirPlayn kautta toisella laitteella. Myöhemmin tulevan firmware-päivityksen myötä kaiuttimen oletusmusiikkipalvelun voi halutessaan vaihtaa vaikka Spotifyhin.