Microsoftin Office-sovellus julkaistiin myös iPhonelle

lisäksi julkaissut uuden Office-sovelluksensa myösUusi Office-sovelluksessa on käytännössä kyse siitä, että kaikkien Word-, Excel- ja PowerPoint-dokumenttien editointi onnistuu vain yhtä sovellusta käyttämällä eli jokaista dokumenttityyppiä varten et tarvitse enää omaa sovellusta. Office osaa luonnollisesti myös hakea tiedostot OneDrivesta, joten tiedoston hakeminen, editointi ja tallentaminen tapahtuvat kaikki yhtä sovellusta käyttäen.OneDriven lisäksi Office tukee kolmansien osapuolien pilvipalveluita, muun muassa Boxia, iCloudia, Dropboxia ja Google Drivea. Tällä hetkellä ohjelmasta puuttuu kokonaan tablet-tuki, mutta Microsoft on luvannut julkaista Android-tableteille ja iPadOS:lle optimoidun sovelluksen lähiaikoina.Officen iPhone-sovellus löytyy App Storesta ja Android-sovellus Google Playstä