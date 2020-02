Päivän diili: nyt myös 8 gigatavun RAM-muistin OnePlus 7 Pro tarjouksessa - Hinta nyt 599 euroa

Päivän diili

Viime viikolla nähtiin useita hyviä tarjouksia puhelimista ja sama tuntuu jatkuvan. Viime viikolla tarjouksessa oli esimerkiksi OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Nyt vuorostaan 8 gigatavun keskusmuistilla varustetun OnePlus 7 Pron hinta on laskenut.OnePlus 7 Pro (8GB / 256 GB) hinta on nyt 599 euroa , kun viime aikoina tätä puhelinta on myyty 649 eurolla eli säästöä tulee 50 euroa. 599 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.Tällä rahalla saa edelleen todella tehokkaan Android-puhelimen Snapdragon 855 -järjestelmäpiirin muodossa, johon virtaa saa 4000 mAh akusta. Tässä mallissa on 8 gigatavua keskusmuistia, mutta puhelimesta löytyy myös kalliimpi 12 gigatavun versio. Sisäistä tallennustilaa on myös mukavat 256 gigatavua.Edestä löytyy loveton 6,67 tuuman QHD+ AMOLED -näyttö, joka on varustettu 90 Hz:n virkistystaajuudella. Näyttöön on myös upotettu sormenjälkilukija. Takana sijaitsee kolme kameraa, joista pääkamerana toimii Sonyn 48 megapikselin IMX586 -sensori.Kaikki tarvittavat tiedot puhelimesta saa Puhelinvertailun OnePlus 7 Pro arvostelusta Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa 8.3.2020 klo 23.59 asti.Lue myös: