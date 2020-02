Nokian ongelmat luultua syvemmät? Yhtiön pilkkominen ja yhdistyminen mahdollisia

Suomalainen matkapuhelinteknologiaa kehittävä on päättänyt hankkia ulkopuolisia konsultteja arvioimaan yhtiön tulevaisuuden strategisia valintoja. Pöydällä ovat yhtiön osien myyminen tai yhdistymiset muiden yhtiöiden kanssa.Nokia ajautui ongelmiin viime vuoden lopulla, kun yhtiön 5G-kehityksessä ilmeni vakavia ongelmia. Yhtiön on itse rauhoitellut tilannetta, mutta kulisseissa tapahtuneiden muutosten perusteella ongelmat ovat syviä ja niiden korjaaminen ottaa aikaa ja maksaa paljon rahaa. Nokian tuloksentekokyky on ollut jo valmiiksi paineessa joten uudet ongelmat eivät auta yhtiön tilannetta yhtään.Erilaisia kehityskulkuja on Nokialle useita, joten on vaikea sanoa mihin yhtiö lopulta päätyy. Mikäli yhtiö ei pysty itsenäisesti parantamaan tuloksentekokykyään, on yksi potentiaalinen vaihtoehto yhdistyminen Ericssonin kanssa. Näin Eurooppaan syntyisi vahva teknologinen vastustaja Huaweille. Toisaalta Yhdysvallat on ollut hyvin huolissaan Huaweista, joten kiinnostusta Nokian suuntaan voi löytyä Atlantin toiselta puolelta.