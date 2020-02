Motorolan taittuvanäyttöinen razr saapuu kevään aikana Suomeen 1599 euron hinnalla

Motorola julkaisi taittuvaa näyttöä käyttävän razr -älypuhelimen jo muutama kuukausi sitten , jonka jälkeen puhelin saapui myyntiin Yhdysvalloissa ja myös muutamissa Euroopan maissa.Pian myös Suomi kuuluu maihin, joissa razria myydään. Motorola järjesti Helsingissä tilaisuuden medialle, jossa paljastettiin razrin tulevan myyntiin kevään aikana 1599 euron hintalapun kera. Tarkkaa myyntiintuloa ei pystytty luvata, sillä toimituksiin vaikuttaa tällä hetkellä koronaviruksen aiheuttamat ongelmat.Puhelin avautuu simpukkapuhelimen tapaan ja sen muotoilu perustuukin vuosien takaiseen alkuperäiseen Razr V3 -simppukkapuhelimeen. Razrin pOLED-näytön koko on 6.2 tuumaa 2142 x 876 resoluutiolla ja 21:9 -kuvasuhteella. Näytön yläreunassa on lovi, jossa sijaitsee etukamera.Lenovo ja Motorola aloittivat näytön ja sen taittamisen mahdollistavan saranan kehityksen jo vuonna 2015. Saranasta testattiin useita erilaisia malleja, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin yhteen muiden komponenttien kanssa. Motorola razrin saranamekanismin takia puhelin on joko suljettu tai kokonaan avattu, kun taas Samsungin Galaxy Z Flip voidaan asettaa avoinna taitettuna 70 - 110 asteen kulmaan. Motorolan ratkaisun ansiosta näyttö taipuu taitoksen kohtaa "vesipisaran" muotoon, joten näyttöön ei jää selvää tuntumaa taitoskohdasta. Nopean testauksen perusteella taitoskohta onkin huomattavasti tasaisempi kuin Samsungin vastaava.Puhelimen takakannessa on yksi 16 megapikselin kamera. Kameran vieressä on myös 2.7 tuuman kansinäyttö, jonka avulla voi tarkastella sekä vastata ilmoituksiin. Pienen näytön avulla voidaan myös vaihtaa asetuksia ja käyttää apuna selfieiden ottamiseen. Motorolan edustajien mukaan useimmat puhelimen omistajat käyttävät tätä pientä näyttöä enemmän kuin he ajattelivat käyttävänsä. Razrin kakkosnäyttö onkin paljon hyödyllisempi kuin Samsungin Galaxy Z Flipin vastaava.Vaikka razrin hinta on korkea, se ei tarjoa kovinkaan tehokasta rautaa. Laitteen sisällä on Qualcomm Snapdragon 710 -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä 2510 mAh akku, joka tukee 15 watin pikalatausta. Puhelimen alareunassa on paksumpi reuna, johon on sijoitettu muun muassa sormenjälkilukija, 4G-antennit sekä kaiutin. Laitteen mitat avattuna ovat 172 x 72 x 6.9 mm ja suljettuna 94 x 72 x 14 mm. Painoa puhelimella on 205 grammaa.Motorola razr saapuu hieman erilaisessa paketissa kuin monet muut puhelimet. Laturin lisäksi pakettiin kuuluu razr-logolla varustetut kuulokkeet.Motorola aikoo jatkossa panostaa enemmän Suomen markkinoille. Motorola rarzin myyminen Suomessa on juuri osoitus tästä. Tämä uutuus ei sisällä ollenkaan perinteistä SIM-korttipaikkaa, joten puhelimessa käytetään vain eSIM-korttia. Tämän takia myös Motorolan täytyy tehdä enemmän yhteistyötä suomalaisten operaattoreiden kanssa.Lisätietoa puhelimesta saa tästä