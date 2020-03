Supersuosittu Google Kuvat muuttuu - käyttöliittymään ensimmäiset isot uudistukset aikoihin

on yksi maailman suosituimmista sovelluksista - pelkästään Androidille se on asennettu jo yli miljardiin laitteeseen. Suosio on kenties tehnyt sen, että Google on ollut hyvin varovainen sovelluksen käyttöliittymän muutosten suhteen.Jos tarkkoja ollaan, käyttöliittymä on pysynyt käytännössä samana jo vuosien ajan. Tähän on nyt kuitenkin tulossa merkittävä muutos, kun tuttu ja turvallinen "hampurilaismenu" vasemmasta yläkulmasta katoaa.Hampurilaismenun taakse aiemmin piilotetut ominaisuudet tuodaan sovelluksen alareunaan, johon ilmestyy nykyisten kolmen painikkeen lisäksi joukko uusia - ja osa nykyisistä tullaan korvaamaan uusilla. Muutos siis noudattelee hiljattaistauudistusta, jossa siinäkin Google heivasi vanhan yläreunan hampurilaisvalikon ja korvasi sen alareunan nappirivistöllä.Näkyvin mullistus on kuitenkin se, että yläreunan hakupalkki piilotetaan ja siirretään uuden, alareunassa sijaitsevan Haku-painikkeen taakse.Valikoiden siirtäminen sovelluksen alareunaan noudattelee nykyistä käyttöliittymäsuunnittelua, jossa eniten käytetyt toiminnot pyritään siirtämään niin, että niihin yltää helpommin yhdellä kädellä kännykkää käytettäessä.Uusitun version jakelu on jo alkanut, mutta hyvin tipottain - ainoastaan osa käyttäjistä on saanut uusitun sovelluksen käyttöönsä. Uudistus vaikuttaa olevan kytköksissä Googlen palvelinpäähän, joten uusimman version lataaminenkaan, edes APK-tiedostona muualta kuin Google Play-kaupasta, ei auta, jos uutta versiota ei juuri sinulle ole vielä tarjolla. Aiheesta uutisoi mm. Android Police Jos Google Kuvat ei ole entuudestaan tuttu, suosittelemme tutustumaan siihen ohjeidemme avulla: