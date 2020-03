iOS 14 -käyttöjärjestelmän koodista tehtyjen löytöjen perusteella 9to5mac-sivusto spekuloi , että Apple saattaisi julkista lähiaikoina niin sanotun iPhone 9:n lisäksi kookkaamman iPhone 9 Plussan. Aiemmin iPhone 9:stä on puhuttu myös iPhone SE2:na eli uutena halvemman hintaluokan iPhonena.iPhone 9 tulee näillä näkymin olemaan kooltaan 4,7 tuumaa ja muotoilu on lainattu iPhone 8:sta. Nyt havaittu iPhone 9 Plus on vuorostaan kooltaan 5,5-tuumainen ja sen muotoilullisena esikuvana on toiminut iPhone 8 Plus. Molemmissa puhelimissa käytetään Touch ID -sormenjälkilukijaa uudemman Face ID:n sijaan. Puhelimien suorituskyky on kuitenkin huipputasoa, sillä 9to5macin mukaan molemmissa on uusi A13 Bionic -piiri.Samaa A13 Bionic -piiriä käytetään iPhone 11 -sukupolven puhelimissa.Applen odotetaan esittelevän uudet iPhonet vielä tänä keväänä, vaikka koronavirus voikin tietysti sotkea suunnitelmia. Apple valmistautuu myös uusien iPad Pro -tablettien julkaisuun.