Päivän diili: OnePlus 7T:n hinta laskenut - hinta nyt 499 euroa (säästä 50 euroa)

Päivän diili

OnePlussan puhelimia on nähty viime aikoina tarjouksessa hyvinkin paljon eri jälleenmyyjien toimesta. Tällä kertaa vuoronsa saa puoli vuotta vanha OnePlus 7T, joka sisältää muun muassa 90 hertsin virkistystaajuuden näytön.OnePlus 7T:n hinta on nyt 499 euroa , kun viime aikoina puhelinta on myyty 549 euron hinnalla eli säästöä tulee 50 euroa. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan 499 euroa on myös alin hinta, jolla tätä puhelinta on myyty.OnePlus 7T esiteltiin syyskuussa ja se tuli Suomessa myyntiin 17.10.2019 609 euron suositushinnalla. Tämän puhelimen ominaisuuksiin lukeutuvat 6,55 tuuman Full HD+ -resoluution AMOLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, tehokas Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri, 8 gigatavua keskusmuistia, 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa, 48 megapikselin pääkamera, 16 megapikselin laajakulmakamera, 12 megapikselin telekamera, 16 megapikselin etukamera, 3800 mAh akku, joka tukee OnePlus Warp Charge -pikalatausta (30W) sekä Android 10 -käyttöjärjestelmä (OxygenOS).OnePlus 7T on käynyt myös Puhelinvertailun testissä, jossa se sai arvioksi täydet viisi tähteä: OnePlus 7T arvostelu . Arvostelusta selviää kaikki oleellinen puhelimen kameroista, suorituskyvystä, näytöstä sekä muista ominaisuuksista.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta.Tarjouksessa on myös OnePlus 7 Pro , jota myydään tällä hetkellä 579 eurolla Lue myös: