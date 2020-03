Pixel-käyttäjät valittavat joukolla rikkinäisestä kamerasta, sovelluskaupan tähdet lähtivät syöksykierteeseen

Googlen Pixel-puhelimet ovat tunnettuja niiden kameroista ja erityisesti loistavista still-kuvista.Hakujätin erikoisosaaminen on juuri kameraohjelmistossa, jonka ansiosta spekseillä mitattuna varsin keskinkertainen kamera ottaa markkinoiden parhaita kuvia.Koska yhtiöllä ei ole kovin pitkää historiaa laitevalmistajana, niin erilaisia kömmähdyksiä on kuitenkin tapahtunut laitepuolella. Hiljattain Googlen tukifoorumit ovatkin täyttyneet tyytymättömistä Pixel-puhelinten omistajista, jotka ovat valittaneet kameran toiminnasta, kertoo Android Central Kyseessä ei ole ilmeisemmin ohjelmisto-ohjelma, ainakaan sellainen johon löytyy ratkaisua, sillä Googlen kehotuksen käytännössä rajoittuvat laitteen resetointiin ja päivittämiseen, joka ei monilla tuo apua ongelmaan.Joillekin on tarjottu takuun aikana vaihtoa uuteen puhelimeen, mutta kun kyseessä ovat pääasiassa Pixel 2 -laitteet, niin takuut ovat useimmiten jo umpeutuneet.Käyttäjät ovat raportoineet, että sovellukset kaatuvat, kun laite yrittää avata kamerasovellusta. Erityisesti jo muutaman vuoden vanhan Pixel 2:n käyttäjät ovat havainneet ongelmia. Toisilla puolestaan on ongelmia tarkennuksen kanssa, vaikka kamera aukeaisikin.Tyytymättömät kuluttajat ovat tukifoorumin lisäksi osoittaneet mieltään myös sovelluskaupassa. Viimeisten pari kuukauden aikana Google Playn arvostelut Google Camera -sovellukselle ovat täynnä yhden tähden arvosteluja, josta johtuen keskiarvotähdet ovat laskeneet jo alle neljän tähden, vaikka kyseessä on aiemmin ollut taatusti yksi parhaista kamerasovelluksista.Google ei ole ottanut virallisesti kantaa asiaan ja nähtäväksi jää onko tulevaisuudessa tiedossa esimerkiksi ryhmäkanne Googlea vastaan vai saako yhtiö laitteet kuntoon.